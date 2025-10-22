海口西海岸現大量「硬幣」狀生物　專家：為銀幣水母，有毒勿接觸

10月21日，海南海口西海岸沙灘上出現大量形似「硬幣」的海洋生物，遠望宛如無數枚銀色硬幣密密麻麻鋪在海岸線上。有專家確認，前述的海洋生物為銀幣水母，帶有毒性，市民、遊客要避免直接接觸。



《極目新聞》報道，有拍片者稱，10月21日在沙灘上拍攝到大量形似「硬幣」的海洋生物，「太多了，兩三公里長」，並提到自己是20多年第一次見，「有人說有毒」。

另據《南國都市報》報道，10月21日下午，海口玉禾田環境服務有限公司的環衛工人在巡崗時，發現從海口西海岸帆船帆板訓練基地到夏威夷海岸的沙灘上，出現大量形似「硬幣」的水母。

海南海口西海岸沙灘有大量形似「硬幣」的海洋生物。（南國都市報）

海南海口西海岸沙灘上出現大量銀幣水母。（南國都市報）

海口畓榃濕地研究所所長盧剛確認，在西海岸沙灘上出現的海洋生物為銀幣水母，在海南全年均有分布，本次出現屬於正常自然現象，只是分布較為密集。

他介紹，銀幣水母是浮遊生物，主要棲息在溫暖的熱帶和亞熱帶海域的表層水域，在大風、大潮天氣時會隨著海浪被沖上岸擱淺，過段時間，沖到岸上的會自然消失，海水中的則會隨洋流漂離。

他提醒，市民遊客在海邊遊玩時務必避免主動觸碰。若不慎接觸後出現皮膚不適，且症狀持續不緩解或加重，需及時就醫。

專家提醒，銀幣水母帶有毒性，要避免直接接觸。（小紅書）

10月22日，當地環衛部門工作人員表示，10月21日已清理了大部分的銀幣水母，但22日又有新一批銀幣水母被沖上岸，「這幾天天氣不好，清理工作一直在持續。要是後續天氣轉好，沒有新的水母被沖上來，全力清理一天就能完成」。

公眾環境研究中心主任馬軍介紹，銀幣水母屬於群體生物，由數百個水螅蟲共同組成一個整體，「看似完整，實則一碰就碎」。這些水螅蟲沒有自主游泳能力，大多只能隨著風浪、洋流漂移，僅具備簡單的下潛能力。當遇到外界刺激，它們會釋放毒素自我保護，且這種毒素在水母死亡後仍會留存。

馬軍提醒，銀幣水母無論是存活抑或死亡狀態，都帶有毒性，市民遊客若赤腳在沙灘行走，很容易踩到分布密集的水母，可能引發皮膚病等，務必避免直接接觸。