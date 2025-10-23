Adidas推出千元夾克被嘲？網民指似東北大花襖：感覺我嫲嫲有同款

Adidas近日與英國Liberty London聯名，推出最新聯名款女士絎縫夾克在日本等地有販售。該款夾克採用再生滌綸材質，一件在內地網購平台天貓上賣1293元（人民幣），不過被很多網民評論很像「東北大花襖」，更稱「我奶奶（嫲嫲）就有同款。」



Adidas近日與英國Liberty London聯名，推出最新聯名款女士絎縫夾克在日本等地有販售。（天貓截圖）

「東北大花襖」近年由土變潮，變成時尚單品。（淘寶）

「東北大花襖」近年由土變潮，變成時尚單品。

該款衣服在亮紅色的基底上，藍白碎花鋪陳，再搭配上絎縫工藝，很像是「花棉襖」被重新解構，以短褲套裝的形式呈現。

內媒報道介紹，這款碎花套裝採用再生滌綸材質，是品牌在「復古回潮」與「運動休閒」間的大膽嘗試：夾棉絎縫設計兼顧保暖，滿印碎花彰顯復古美學，短褲搭配運動鞋錨定運動基因。

報道提到，這種將傳統服裝元素拆解、重組的玩法，是時尚圈的潮流延續，但對於普通消費者來說，「難評」的背後是審美慣性的衝擊，難免也引發了不少網民的熱議。

有人看到899元的價格直呼「農貿市場89（元）不能更多」，調侃「阿迪你盯上我奶奶退休金了」；有人直言「感覺我奶奶有同款」，甚至腦補出「小花襖一穿，炕上一坐，瓜子一磕，開始東家長西家短」的畫面，戲稱其為「東北款」「棉褲衩」。

也有網友表示「不理解但尊重」，這場關於時尚與「土味」的碰撞，讓這套設計徹底火出了圈，也體現了品牌在復古與運動風融合上的大膽嘗試。

網民點睇：

話說時尚就是個圈，這個圈已經圈到東北大花布啦!

果然土到極致就是潮，巴掌（黎）世家的菜市場裝，阿迪達斯的東北奶奶裝，設計師都挺接地氣兒哈

設計師就是以東北大棉襖為參考設計的吧？

