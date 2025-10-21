Adidas羽絨由內地品牌代工？　價格與含絨量成焦點

近日，有內地網民在社交平台發文稱，在網上直播間購買的Adidas羽絨，實際是由內地知名品牌「雪中飛」代工的產品。



《經視直播》報道，有網民表示，其在線上影片平台直播間購買的Adidas羽絨，實際是由「雪中飛」代工的產品，並表示「不如直接買雪中飛，何苦中間賺差價」。

網民稱，其網購的Adidas羽絨是由內地知名品牌「雪中飛」代工。（經視直播）

該羽絨服的標籤顯示，經銷商為阿迪達斯體育（中國）有限公司，製造商為江蘇雪中飛製衣有限公司。去年，有網民曾在社交平台反映Adidas羽絨由雪中飛代工的問題，部分人認為Adidas溢價較高，「相當於就買了個標」，也有人指出，品牌選擇成熟廠商代工屬常見做法，只要產品質量達標即可接受。

Adidas服務熱線接線的工作人員稱，所有商品均由倉庫直發，品牌是有全球代工廠，具體的商品產地或信息都會在吊牌、標籤上顯示，所售產品均具備質量保障；若對商品不滿意，消費者可享售後保障服務。

Adidas京東自營旗艦店由雪中飛代工的羽絨服商品信息。（界面新聞）

《界面新聞》報道，在Adidas京東自營旗艦店上，該品牌部分羽絨服確實是由雪中飛代工。其中，一款男士運動短款羽絨服售價869元（人民幣，下同），就有雪中飛的代工標籤。該款商品含有135克的鴨絨，絨子含量80%，帶有暖芯科技。

而在雪中飛京東自營旗艦店內，一款售價相近的短款羽絨服含有200至249克的鴨絨，絨子含量為90%，價格為879元。在兩款羽絨款式相近、價格相當的情況下，雪中飛的含絨量更高，Adidas則含有暖芯科技。

官網資料顯示，雪中飛是波司登集團羽絨服品牌，創立於20世紀末。雪中飛實業有限公司擁有產品設計研發及供應鏈整合、品牌營銷、製造及零售能力，產品包含了成人羽絨服和兒童羽絨服。迄今為止，雪中飛品牌在國內的零售終端近600家，覆蓋全國31個省、自治區、直轄市，線上渠道已覆蓋全網，並與天貓、京東等多個電商平台達成戰略合作。