重陽節為何不能講｢快樂｣？命理師解釋6大禁忌　亂犯隨時衰到明年

九九重陽節在10月29日報到，這天是極陽剛的日子。



命理師警告，有6大重陽禁忌別犯，小心衰到明年。

6大重陽禁忌（01製圖）

已出嫁女兒為何重陽不能回娘家？其實也可這樣化解：

+ 10

命理師小孟老師在FB指出，九在易經中就代表「陽」的數字，那農曆九月初九重陽節就是極陽剛的日子，九九重陽節也是數字最大數，也有「長久長壽」含義，在古代也稱之為敬老節，要避免重陽禁忌，以免觸犯地雷。

6大重陽禁忌

一、忌說節日快樂

在九雙疊的數字裡，是重陽的數字，兩陽相逢是大凶日，在古代傳統的思維模式裡要轉換將之逢凶化吉，一系列的節慶活動都是為了鎮住凶氣而設立，所以寓意在避邪，如果在此刻說佳節愉快，就顯得不太適合，如果祝福他人平安健康會比較妥當。

二、不可行房

九九重陽節，九是陽數的極限，過後便是陰數，習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，容易造成不容易生小孩，如果真的想要生孩子的人，此日切忌不要行房。

三、忌煮飯

重陽節是老人節，這天的日子應該讓媽媽好好的休息，如果要煮飯的話，還是叫外賣會比較好，讓辛苦的母親在這一天可以好好放鬆一下。

【延伸閱讀】重陽節開運11式 午時水浸浴沖走衰氣驅走瘟神 登高爬山增強運勢▼▼▼

+ 13

四、忌送菊花

在老一輩的人心中，菊花是拿來祭拜用的，若是在這一天送給老人家菊花，他們可能會誤解你的好意，以為你希望他快點生病住院，如果想獻上祝福，不妨可以改送劍蘭，有長壽的好寓意，或者送康乃馨，都能表達感恩之情。

五、忌出嫁女兒回家

在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆（奶奶）」的說法，九月重陽節有個忌諱，就是出嫁不到三年的女兒，切記不要回娘家，如果要回家，其實只要帶著麵線與百合花，象徵長命百歲好寓意，就可以化解。

六、兩男忌談公事

男性屬陽，在重陽這天極陽的日子裡，若兩位男性談公事，容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏，還可能出現不愉快的口角。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

延伸閱讀：

「4星座」最會守財！天生對錢超敏銳 詐騙集團也難下手

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】