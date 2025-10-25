有片！馬爾代夫潛水遇鯊魚　男子相機遭吞再吐出神奇記錄罕有畫面

近日，一名博主分享了一段驚險經驗，稱他在馬爾代夫參加潛水項目時，一隻鯊魚誤將其水下相機吞入口中，嚇得他迅速游回岸上。令人驚訝的是，鯊魚隨後吐出相機，且相機完好無損，還記錄下整個過程，引發網絡熱議。



畫面顯示，一隻體型龐大的護士鯊緩緩靠近鏡頭，突然張口將相機吞下，畫面瞬間變黑，隨後透出微光，可見鯊魚口腔內的褶皺。幾秒後，相機被吐出，伴隨畫面劇烈晃動，似沉入海底。相關畫面由相機主人張先生（化姓）於10月17日在馬爾代夫拍攝。

一隻體型龐大的護士鯊緩緩靠近鏡頭 。（極目新聞）

畫面可見鯊魚口腔內的褶皺。（極目新聞）

張先生向內媒回憶，事發當天他參加與鯊魚同游的潛水項目，潛水向導在船上投喂食物引來護士鯊。他手持相機支架拍攝，因靠近鯊魚，疑被誤認為食物，遭吞入口中。「親眼看見相機被吞了，我當時很恐懼，不敢多待，馬上遊回了船上」，張先生說，前一天他已體驗過該項目，覺得有趣才再次報名，沒想到遇到意外。

船長與另一名向導潛入十多米深的海底幫他找回相機。（極目新聞）

張先生原本以為相機丟失無望，無意下水尋找。然而，鯊魚吐出相機後，船長與另一名向導潛入十多米深的海底幫他找回。張先生表示，相機配有防水殼，僅有輕微磨損，功能完好，還記錄下尋回過程。畫面顯示，一名潛水員緩緩靠近相機，手部覆蓋鏡頭，隨後畫面晃動，出水一刻清晰可見。最後，張先生為表感謝，向兩名工作人員支付了20美元。