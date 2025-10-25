湖北十堰私家車衝撞小學生1死4傷　官方通報遲三天：肇事男被刑拘

湖北省十堰市公安局在25日凌晨通報一起發生在10月22日的事故。通報稱當天發生一起交通事故，造成1人死亡、4人重傷、多人輕微受傷，肇事者陳姓男子「以危險方法危害公共安全」，已被刑事拘留。值得關注的是，官方在事件發生後三天才通報。



據了解，過去兩天有網民發布影片的微博等，稱有人開車在十堰重慶路小學外開車衝撞人群，發生嚴重車禍，官方卻一直沒有消息。另位去接孩子的目擊者描述，「肇事司機剛開始還在等紅燈，然後突然就闖燈了，直衝著人群去了，沒有剎車，也沒有按喇叭，沒打方向燈。」

湖北省十堰市公安局茅箭區分局於星期六凌晨2時23分，通過微信公眾號「平安茅箭」發布警情通報稱，「10月22日17時30分許，群眾報警稱，十堰市茅箭區文秀路與山東路交叉路口發生一起交通事故。公安機關迅速組織警力趕赴現場處置，當場控制車輛駕駛員陳某，並全力協助開展傷員救治等工作。」

肇事車輛據稱是車牌號為鄂C·F66780的白色比亞迪轎車，駕駛員陳某48歲。陳某在通過路口時未減速，闖紅燈衝入人群。

通報稱，經現場勘查、視頻回溯、走訪調查和深入偵查，現已查明48歲的陳姓男子以危險方法危害公共安全，造成一人送醫救治無效死亡，四人傷情較重，均無生命危險，多人輕微受傷。陳姓男子已被公安機關依法刑事拘留，案件辦理工作正抓緊進行。