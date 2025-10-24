80天內3登山者「望郎歸」遇難　深圳國家地質公園籲遊客珍愛生命

近期，深圳大鵬半島國家地質自然公園接連發生3起登山者遇難事件，引發公眾對徒步安全的廣泛關注。周五（24日），公園官方微信發布《安全警示：安全紅線不可逾越！》，強調園區內未開放區域危機四伏，呼籲遊客珍愛生命，遵守規定。



公園位於深圳市大鵬半島，面積46.07平方公里，是深圳最大的公園，以1.45億年前的古火山遺跡和海岸地貌聞名。其中「望郎歸」區域以434米海拔的壯麗海景和海蝕地貌吸引戶外愛好者，但該區域屬未開放區域，缺乏成形道路、手機信號及應急設施，僅有崎嶇野路和危險懸崖。公園管理處雖設警示牌並常態化巡查，仍有遊客擅闖，導致意外頻發。

公園文章指出，自2023年起，管理處參與229次救援行動，多因遊客體力不支、缺水、迷路或天黑被困。文章強調，「生命只有一次，不可重來。絕不能用一次冒險的行程，去賭一個不確定的歸期。請廣大遊客務必珍愛生命，敬畏自然，共同維護安全有序的遊覽環境」，並提醒遊客務必遵守公園管理規定，全程在已開放的遊覽線路上活動，不擅自進入未開放區域；請務必結伴同行，相互照應，切勿獨自冒險登山；請務必做好充分準備，攜帶足夠的飲水、食物和照明設備，並確保手機電量充足。

公開報道顯示，80天內已有3名登山者在「望郎歸」遇難。8月10日，27歲的貴州畢節男子蔡磊獨自前往深圳大鵬半島國家公園登山。當日下午4點半左右，蔡磊抵達望郎歸山頂，向女友發送風光照片，之後沒有音訊。10月18日，蔡磊失聯超過兩個月後，有人在深圳大鵬半島國家公園發現了一具遺體，後經確認其系蔡磊。

公園閉路電視拍攝到蔡磊的身影。（讀特新聞）

蔡磊在望郎歸山頂給女友發送的照片。（讀特新聞）

9月6日，58歲台灣男子魏某前往深圳大鵬七娘山徒步，隨後失聯。9月11日，經過多部門聯合搜救，找到了該男子遺體，已無生命體征。隨後，警方初步排除刑事案件。

10月16日，32歲的徒步者鐘某軍獨自在「望郎歸」徒步時失聯。根據其手錶軌跡，鐘某軍最後出現在大鵬半島西湧到天文台之間，出現的地點是「望郎歸」路線上的第三觀景平台，隨後消失不見。21日下午，徒步者鐘某軍在「望郎歸」望夫石的海邊已被找到，但最終經搶救無效離世。

鍾某軍在望夫石的海邊被找到。（大象新聞）

鍾某軍。（大象新聞）

「望郎歸」路線位於大鵬半島南澳鎮楊梅坑村與東湧村之間。（大象新聞）

深圳市大鵬新區山地戶外運動協會會長鞏霄翔分析，「望郎歸」山路崎嶇、岔路眾多，部分路段陡峭，易迷路，且近期深圳悶熱天氣增加中暑風險。他建議加強網絡信號覆蓋、封閉野路、規範路牌指引。大鵬新區南澳辦事處表示，已將安全提醒融入文旅宣傳，並通過官方公眾號發布預警，持續提升遊客風險意識。