廣州遊客伸手入恐龍模型口中被卡住　館方切割模型解救籲文明觀展

10月25日，有遊客參觀廣州正佳自然科學博物館時，將手伸入恐龍模型的嘴巴，手掌被卡住無法取出，館方最終要切割恐龍下巴才能解救。



10月26日，廣州正佳自然科學博物館介紹，10月25日下午1時9分，一名成年遊客將手伸到隔離帶護欄內的竊蛋龍裝置嘴巴中，導致手掌被卡住無法取出。

有遊客將手伸入恐龍模型的嘴巴，導致手掌被卡住無法取出。（影片截圖）

閉路電視紀錄顯示，該遊客走到竊蛋龍裝置前觀看，之後伸手到竊蛋龍嘴部位置，隨後一直保持在手臂上舉且與竊蛋龍裝置接觸的狀態。期間她曾用另一隻手嘗試解脫，但並未成功。

館方相關負責人介紹，當時涉事遊客的手掌被壓迫加長時間上舉，手掌開始失去血色，經判斷選擇切割竊蛋龍下巴的方式解救。當日下午1時35分，館方成功破壞竊蛋龍下巴，該遊客的手掌解脫。

遊客的手掌卡在恐龍模型的嘴巴中，館方切割恐龍下巴解救。（小紅書）

館方切割恐龍下巴，解救遊客。（影片截圖）

據介紹，博物館中以往偶有發現觀眾不顧文明參觀方式，破壞展品展項，但這是少有的成年人涉事，且嚴重到需破壞展品來解決。

館方相關負責人介紹，這個展項通過動態演示呈現竊蛋龍下蛋的過程，廣受觀眾喜愛，觀眾的行為直接讓裝置「停工」。未來，博物館團隊將啟動修復工作，並計劃將切割的下巴獨立向觀眾展示，以警示和宣導作用，希望大家文明參觀。