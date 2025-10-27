白天考古晚上盜墓　江蘇破獲世紀大案抓捕27人　收繳文物超4000件

近日，江蘇公布「白天考古、晚上盜墓」猶如電影大片的系列盜墓案件，引發關注。據《上游新聞》報道，江蘇破獲的漢朝大墓盜掘系列案件，背後涉及多名考古專家，追繳文物4000多件。



據上游新聞報道，這次文物盜竊案追繳文物數量，超過沛縣博物館現有館藏文物總和。而且，其中多件畫像石被定為國家一級文物，從距今7300年北辛文化到民國時期的陶器、玉器、瓷器等各種文物種類不一而足。而最讓人關注的是，此案中的涉案人員有多名「考古專家」。

警方表示，「團夥中多名嫌疑人職業化水準高，而且身份特殊」。其中，主犯關某是國內某大型文物藝術品鑒定公司的鑒定師，對青銅器、玉器、石刻鑒定和文物修覆研究頗深、水平較高，同時還有著二十多年倒賣文物的經歷，在全國文物交易圈有一定的知名度。被抓前，剛剛和他人成立了文物勘探技術服務有限公司。

本次案件中收繳的漢畫像石「雙龍穿壁」。

另一名主犯李某，更是具有盜掘古墓葬和鑒別文物的專業水準，不僅是文物通，還是非遺傳承人，他擔任法定代表人的文物勘探技術服務公司長期服務於文博系統考古勘探和文物修覆，對徐州本地和周邊接壤地區文物資源了如指掌。特別是對漢畫像石有著癡迷的喜好，能僅憑拓片即可辨別出原石的真偽，與全國諸多研究機構和專家交流甚多。

此外，李某在白天與考古隊一起參與古墓的保護性發掘研究，晚上就使用炸藥非法盜掘古墓，為了盜走珍貴漢石畫像，不惜暴力拆解，對文物造成極大破壞。警方稱，若遇詢問，李某就以「文物修復」做掩護，蒙混過關。

還有犯罪嫌疑人劉某原是全國重點文物保護單位考古隊的探工，懂風水、擅繪圖，對古墓葬、古遺址勘探有著幾十年的實踐經驗，近年來其夥同他人在徐州市賈汪區和山東省棗莊市頻頻盜掘古墓葬，屢屢得手，危害較大。

2021年2月，專案組將27名犯罪嫌疑人全部抓獲，1人為公安部A級逃犯，11人有犯罪前科，其中9人具有盜掘古墓葬和倒賣文物前科、2人具有盜竊前科。2022年6月李某因犯盜掘古墓葬罪、倒賣文物罪被判處有期徒刑十年十個月，並處罰金2萬元。2025年9月17日，27人中最後一名犯罪嫌疑人被檢察機關提起公訴。

本次打擊盜掘和倒賣文物犯罪團夥4個，破獲徐州市重點文物保護單位明代萬年少家族墓被盜案、新沂市重點文物保護單位西墩頂遺址被盜案、賈汪區馬山督公山系列漢墓被盜案，以及山東多地漢畫像石墓被盜案、全國重點保護單位泗陽三莊古墓群被盜掘案等案件66起，追繳涉案文物4000餘件，其中珍貴文物100餘件。

追繳文物包括從距今7300年北辛文化到民國時期的陶器、石器、玉器、金銀器、青銅器、鐵器、骨角器、瓷器等，漢代「三絕」之一的漢畫像石就追回200餘塊，其中多件畫像石被定為國家一級文物；明代萬歷年間徐州進士萬崇德墓志銘的發現追繳，更是掀起了徐州文化界學術研究的高潮，顛覆了以往對萬氏家族的認知，填補了徐州地方文獻空白，起到了補史、證史、糾史的作用，校正了引用多年的《萬年少年譜》著作中的諸多錯誤。

此案也是新中國成立以來，徐州市公安局破獲的涉文物犯罪案件追繳文物種類最廣、跨年代最長、數量最大、等級最高，抓獲犯罪嫌疑人數最多、專業水準最頂尖的案件。