美軍兩軍機南海墜毁　5名機組人員全部獲救　外交部：願提供協助

美軍太平洋艦隊10月26日在社交平台發文稱，尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦上的兩架美國海軍飛機——一架海鷹（Sea Hawk）直升機和一架F/A-18超級大黃蜂戰鬥機，在南海上空執行單獨「例行行動」時墜毀，共五名機組人員全部獲救，目前情況穩定，海軍正在調查這兩宗事件。



尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦正開往中東。（US Navy）

美軍太平洋艦隊在X網站上發文稱，當地時間下午2點54分左右，一架隸屬於第73直升機海上打擊中隊的MH-60R海鷹直升機，由尼米茲號出發執行例行任務時，在南海墜毀，3名直升機機組人員安全獲救。

直升機事故發生約30分鐘後，尼米茲號另一架F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機，也在飛行過程中在南海墜毀。

中國外交部發言人郭嘉昆被問到有關問題時表示，中方注意到有關報道，指如果美方提出，中方願意從人道主義的角度出發，向美方提供必要的協助。他強調美方有關軍機是在南海開展軍事演練時墜毀的。美方頻繁派遣軍艦、軍機到南海炫耀武力是引發海上安全問題、破壞地區和平穩定的根源。