廣東食品公司外堆放超200頭死豬　引發食安擔憂　官方：7人被控制

據此前報道，有網民發影片稱，廣東羅定一肉聯食品企業堆放大量死豬，疑從外部購買用以加工，威脅食品安全。昨日（27日），有關部門回應內媒表示，已經介入調查，死豬暫未流入市場。當日晚間，羅定市農業農村局再發通報表示，已消殺、進行無害化處理；7名涉案嫌疑人被控制，案件進一步偵辦中。



網友拍攝影片顯示，在一家名為「廣東粵光肉聯食品有限公司」門口一側，大量死豬露天堆放，堆放區域一直延伸至企業內部，另一邊，一輛小型運輸車上，同樣裝滿了死豬。

廣東一食品加工企業外地下、卡車上堆滿了死豬，引發民眾對食品安全的擔憂。（網絡影片截圖）

內地《潮新聞》通過天眼查搜索發現，並沒有名為「廣東粵光肉聯食品有限公司」的注冊企業，只檢索到注冊地址為羅定市素龍街道轄區內一家相似名字的公司，其經營範圍包括批發零售冷凍食品、農產品，加工收購冷凍畜禽肉、農產品，加工銷售肉制品等，但並不包含生豬養殖或者病死豬處置。

27日，羅定市農業農村局、素龍街道辦事處回應內媒表示，已關注到網民影片中反映的「廣東粵光肉聯食品有限公司」堆放死豬的問題，證實發生在羅定市素龍街道轄區，相關單位已經開展調查處置。

據羅定市素龍街道辦事處農業農村辦公室工作人員介紹，經初步清點，現場死豬數量超過200頭，「（昨天）我們已經進行無害化處理了，（死因）還需要進一步抽樣調查。還在進一步取證調查。」已控制企業負責人，目前正安排工作人員消殺。

10月27日晚間，羅定市農業農村局連夜發布情況通報，表示前往現場後確認有一批已死亡豬。相關部門依法對該批豬只進行了採樣檢測，開展了現場消殺，委託有資質的專業公司對該批豬只進行了無害化處理，沒有流入市場。當地公安機關與農業農村部門同步開展調查取證及溯源追蹤，相關7名涉案嫌疑人已被公安機關控制，案件正在進一步偵辦中。