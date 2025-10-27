廣東一食品公司露天堆放大量死豬疑再加工銷售　官方：未流入市場

有網民爆料，廣東羅定一肉聯（肉類聯合加工廠）食品企業堆放大量死豬，疑似從外部收購回來用以加工，威脅食品安全。10月27日，屬地相關單位證實，目前有關部門已經介入調查，死豬暫未流入市場。



《潮新聞》報道，網民爆料稱，一間名為「廣東粵光肉聯食品有限公司」門口一側，大量死豬在露天堆放，堆放區域一直延伸至企業內部；另有一輛小型運輸車上，同樣裝滿死豬。

據天眼查資料，系統並無「廣東粵光肉聯食品有限公司」的註冊企業，只檢索到註冊地址為羅定市素龍街道轄區內一間相似名字的公司，其經營範圍包括批發零售冷凍食品、農產品，加工收購冷凍畜禽肉、農產品，加工銷售肉製品等，但並不包含生豬養殖或者病死豬處置。

廣東一食品公司在露天堆放大量死豬。（潮新聞）

10月27日，羅定市農業農村局、素龍街道辦事處證實，前述反映的「廣東粵光肉聯食品有限公司」堆放死豬的問題，的確發生在羅定市素龍街道轄區，相關單位已經開展調查處置。

素龍街道辦事處農業農村辦公室工作人員稱，針對影片中企業存在大量死豬的問題，相關工作人員從26日已經開始處理。羅定市市場監督管理局工作人員則稱，並未接到相關反映，「病死豬如果在銷售環節是我們管，沒有收到（反映、舉報）」。

羅定市農業農村局獸醫與屠宰管理股工作人員介紹，該企業並不是屠宰場，現在正在核實、處理，「那批豬已經處理了，沒有流到市場上，（來源）正在追溯」。至於調查結果，該工作人員稱，具體要視乎執法部門，目前是多部門聯合執法。