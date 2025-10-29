滬男兩月內籌備兩婚禮　同時呃2女19萬　「未來岳父母」家中被捕

本該是「結婚登記」前夜，卻在「未來岳父母」家中被警方帶走。上海市公安局閔行分局周三（29日）通報，男子吳某兩個月內以「籌備婚禮」為名，同時欺騙兩名女子，騙取現金19萬餘元人民幣。目前，吳某因涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留。



9月17日，受害人孔女士來到閔行公安分局古美路派出所求助。她回憶，一個月前，母親在相親群認識了自稱「美國麻省理工大學研究生畢業」的吳某。對方自述名下資產豐厚，只想找個「踏實過日子」的伴侶。交往不久，吳某便急切提出「見父母、備婚」，並以「買禮品、銀行賬戶受限」為由，陸續向孔女士索要2萬餘元。

吳某向孔女士要錢。（上海閔行警方）

9月13日，看完婚房、挑完婚紗珠寶後，吳某態度驟變，開始以各種理由拖延婚期。孔女士心生疑慮，報警求助。

警方調閱聊天記錄發現，吳某的「母親」微信賬號不斷為戀情「加油鼓勁」，經技術研判，該賬號實際由吳某本人操作。

孔女士和吳某拍攝的結婚證照。（上海閔行警方）

調查深入，民警發現同期頻繁向吳某轉賬的李女士，疑似第二名受害人。警方確認，吳某為慣犯，專門物色「戀愛焦慮」的女性下手。

10月9日，民警在李女士父母家中將吳某抓獲——此時，他正與「未來岳父母」熱議婚房裝修細節。

到案後，吳某如實供述其「三步走」套路。一是立富貴人設，在相親群編造高學歷、高資產背景；二是取得信任，在線上噓寒問暖，線下快速推進見家長、看婚房；三是找理由騙錢，以禮品、婚禮開支為由索要現金，然後人間蒸發。

自8月起，吳某用此手法從兩名受害人處騙得19萬餘元，全部用於個人揮霍。目前，案件正在進一步偵辦中。