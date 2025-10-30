湖北「95後」仔棄過萬月薪照顧癱瘓母3年　改造房車計劃攜母旅遊

「照顧老媽三年多了，即將開啟新的旅程」，近日，湖北蘄春95後小夥郭求生在社交平台發布房車影片，母親躺在護理床上燦爛微笑，短短數日收穫超10萬點讚。據了解，他辭職照顧癱瘓母親三年多，改造房車計劃攜母遠遊，更自去年開始健身，目的是為了「能穩穩抱起媽媽」。對此，網友紛紛留言，「這孝心比流量更真實」。



報道指，郭求生，1999年生，湖北黃岡蘄春青石鎮人。2022年8月6日，一場車禍改變一切——他的母親張青桃被貨車撞倒，重型顱腦損傷、左側恥骨骨折、右肱骨骨折併發腦梗，生活徹底無法自理。

時年23歲、在西安工地做木匠的郭求生，月入過萬，卻毫不猶豫辭職趕回家中。「現在不陪著她，以後就沒機會了，我覺得親情最重要」，這句話，成了他1179個日夜的信念。

郭求生毫不猶豫辭職趕回家中照顧癱瘓母親。（極目新聞）

每天清晨7點，郭求生起床後第一件事，就是為母親刷牙、喂降壓藥、打胰島素，端水讓她自己洗臉，之後抱她下床、推輪椅、梳頭、吃飯，還有踩腳踏車、扶站架看電視、推著散步…… 「我除了買菜、拿快遞的時候出一下門，幾乎沒有離開過我媽」，郭求生說。

郭求生是家中老四，上有三姐各有家庭，只有他能全職照顧。11歲喪父後，母親一人拉扯四個孩子長大，這份恩情讓他無怨無悔。而郭求生體重僅100斤，母親120多斤，頻繁抱起腰疼難忍。因此，去年底，他開始健身，只因力量越大，才能穩穩抱起媽媽。

今年初，他刷到同樣照顧病人的博主深受啟發，開啟自媒體創作，記錄母子日常。目前粉絲2.7萬，雖未盈利，但成為希望。

郭求生親手改造房車。（極目新聞）

「老媽車禍昏迷的時候，我就想等她醒了我一定要帶她去更多的地方看看」，今年5月，肇事方保險賠償到賬。扣除醫療與生活費後，郭求生全款買下房車，計劃攜母遠遊，並親手改造房車，包括加寬車門及加裝坡道板，讓輪椅順利進出；旋轉副駕配上康復自行車，讓車內也能訓練；改40cm桌椅為60cm護理床，利用木匠手藝專為母親量身打造。「車子還需要散散味，打算11月出發，玩兩年」，郭求生計劃簡單而堅定。

對於郭求生，身邊人都讚不絕口，鄰居周艷群打從心底佩服：「乾淨！他也只是一個20多歲的小夥子，照顧媽媽幾年如一日，真的很不容易。」。而在三姐郭芬（化名）記憶中，弟弟曾是一個內向、不愛說話的小男孩，母親出事後，弟弟一下子變得成熟，家中的大事小事全需弟弟一人操持，她很是感激，「他把媽媽照顧得很好，前段時間回家看媽媽，媽媽的氣色和整個人的精神狀態好了很多」。

他開始健身，只因力量越大，才能穩穩抱起媽媽。（極目新聞）

對於兒子，張青桃言語不便，哽咽道：「好啊，很好……」她卻總覺拖累兒子，讓他沒能成家。對此，一旁的郭求生笑著說：「有你就有家。」

採訪尾聲，郭求生起身準備午飯，火苗映亮年輕而堅毅的臉龐。「自媒體能做起來最好，做不起來，我就找個能陪老媽的工作。我先陪她看兩年世界，其他的事，以後再說」，展望將來，他說得雲淡風輕，卻字字千鈞。