28歲妻突發罕見病全身癱瘓　狠夫竟哄騙賣婚房攜款失蹤

2025年3月6日，江蘇常州監獄內，一場特殊的離婚訴訟悄然展開。原告林靜（化名）坐在輪椅上，由母親推著從南京趕來。會見室內，兩名檢察官早已等候。離婚本屬民事糾紛，為何檢察官親自出庭？這名瘦弱女子背後的故事，牽動人心。據內媒周二（30日）報道，林靜突發罕見病全身癱瘓，然而丈夫竟哄騙賣婚房並攜款失蹤，導致檢方強勢介入。



事件要從4年前說起。2021年4月，南京江北新區法院在審理一起刑事自訴案時，發現被告人下落不明，案件背後疑似涉及遺棄犯罪。線索隨即移交至南京江北新區檢察院，交由檢察官楊晴負責跟進。

「原告癱瘓五年，丈夫不僅不聞不問，更卷走所有錢財，人財兩空」，楊晴回憶道。林靜曾是一名充滿活力的導遊，婚後第四年，她突感雙腿無力，病情迅速惡化，診斷出患有罕見中樞神經系統疾病，最終全身癱瘓，生活無法自理。那一年，她僅28歲。

「我每天坐在輪椅上，看著樓下的人……為什麽我不可以？」林靜的聲音充滿無奈與絕望。更令人心寒的是，丈夫常某在她病重時，哄騙她賣掉婚房，卷走百餘萬元人民幣的房款後人間蒸發。走投無路的林靜向法院提起刑事自訴，控告常某遺棄罪。

然而，因林靜無法提供常某的確切地址，法院公告送達和開庭程序受阻。經審查，法院將常某可能犯罪的線索移送檢察院和公安機關。楊晴與同事隨後發現，公安機關初查後未及時立案，檢察院立即聯繫相關辦案人員，要求說明不予立案的理由。七天後，警方正式立案，並對常某展開網上追逃。2023年12月，潛逃近五年的常某終被抓捕歸案。2024年3月，南京江北新區檢察院以遺棄罪對常某提起公訴，法院判處其有期徒刑十個月。

案件並未就此結束。辦案中，檢察官發現林靜生活陷入極端困境，立即啟動司法救助程序，市、區兩級檢察院聯合為她提供6.5萬元人民幣救助金，街道、殘聯、婦聯及民政部門也紛紛伸出援手。然而，林靜心中仍有一個未了夙願，就是與常某解除婚姻關係。

「丈夫寧可坐牢，也不願履行責任」，林靜無奈地說。為幫助林靜實現心願，檢察機關啟動民事支持起訴程序，協助整理證據並出庭支持。這才有了2025年3月6日監獄內的那場特殊庭審。經過近三小時的庭審，林靜終於等來期盼已久的結果—離婚成功。

「婚離掉了……謝謝」，林靜輕聲說，語氣中帶著釋然。走出監獄，路邊的白玉蘭花開正盛。林靜讓母親推她到花前，用手機拍下這值得紀念的春天。這一刻，她不僅告別了痛苦的婚姻，也迎來了屬於自己的新生。