3歲男童赤裸爬行「犬化」引熱議　網民疑涉虐童或拐賣黑產盼徹查

今年10月，有網民開車經過四川一高速公路服務區意外發現一名「野人小孩」，他渾身赤裸、頭髮凌亂、手腳並用跑動，亦有網民稱他為「犬孩」。孩子居住地宣傳部回應稱，孩子的父親是雲南南澗縣本地人，今年30多歲。新政村村民楊梅透露，孩子的父親一年四季都不給孩子穿衣服，村裡人曾報過警。



當地政府稱有派員和孩子父母溝通，但父母堅稱對孩子使用的是「自然教育法」，據了解，孩子父母都受過高等教育，父親有大學學歷，母親有研究生學歷，父母並無工作，收入來源主要靠外婆接濟。目前公安機關也已依法介入。



事件發生後輿論開始發酵，有網民認為該孩子並非父母親生而是被拐賣，更有網民稱曾在外網上看到販售該孩子的影片，懷疑孩子遭到長期虐待並被特別訓練「犬化」以滿足「顧客」需求，背後或涉及黑色產業鏈，許多網民目前正在連署要求有關單位徹查。



四川高速小野人惹關注 父母均有高學歷，母親也在村裏衣著暴露

內媒報道指父母堅持「自然教養」 網民懷疑另有隱情

10月18日，南澗縣「10·16」工作組發佈情況通報稱，公安機關已依法介入，經初步核查，未發現拐賣行為。南澗縣相關部門稱，目前初步查實，涉事家庭不存在虐兒情況。涉事家庭是一家四口，兩個孩子分別是3歲和1歲。影片中用四肢在地上爬行奔跑的孩子，即為大孩子。

官方通報稱，關於孩童不穿衣服的情況，政府聯合婦聯和警方等多次上門勸說，但監護人堅持「自然教養」方式，平時讓子女接近大自然，也可能是因為當地天氣炎熱，平時就不讓子女穿衣服，除此之外未發現存在毆打、虐兒的情況。官方稱，他們的家庭條件並不貧困，其父母似乎沒有打算讓子女讀幼兒園，近期一家四口開車到處旅居。

南澗縣委宣傳部新聞辦主任表示，當地派出所、民政局、婦聯等部門去家裡勸導過，讓父母幫孩子把衣服穿上，但這對父母的說法是，孩子小時候經常長濕疹，穿上衣服後摩擦會疼癢，所以孩子不太喜歡穿衣服。

該新聞辦主任說，「他們家人拒不配合，他們的說法是，這是他們的自由，是他們的生活方式，外人沒有權利干涉」，據了解，孩子的母親之前也不喜歡穿衣服，在村裡衣著暴露，被村幹部勸說讓她穿上衣服。

南澗縣公安局工作人員透露，孩子目前在雲南省外，南澗縣公安局、民政局等相關人員組成的工作組已抵達當地，孩子和其父母已在管控範圍內，孩子目前是安全的。公安機關已對其父母是否涉嫌違法犯罪展開調查。

網民稱外網見到「野人小孩」影片 憂心他犬化無法站立

不過官方說法未讓網民信服。許多網民懷疑「野人小孩」是被拐賣，並稱在外網上見到疑似該小孩的影片，懷疑「野人小孩」被刻意訓練「犬化」，讓小孩拍攝獵奇影片牟利。許多網民憂心表示，若小孩在生長過程中長期爬行，恐怕將傷害脊椎，導致他未來無法站立。

目前許多熱心網民正在連署並將相關情況告知有關單位，希望政府能介入徹查。

許多網民憂心表示，若小孩在生長過程中長期爬行，恐怕將傷害脊椎，導致他未來無法站立。

當地村民：孩子冬天也一絲不掛，會像狗一樣吐舌

當地村民楊梅透露，2023年夏天，她第一次在村裡看見網傳影片中的孩子，當時孩子的父親帶著孩子在村小賣部附近玩，孩子能直立行走，「髒兮兮的，頭髮亂糟糟，身上一絲不掛，當時還不會說話」。南澗縣委宣傳部新聞辦主任此前告訴記者，孩子能和人交流，但是不喜歡交流。

楊梅稱，後來，這家人帶著孩子搬進了山裡住，離村大約一公里。她最後一次看見這個孩子，是在去年冬天一個出太陽的早上，當時村裡剛下過雪，非常冷，孩子的父親帶著孩子和一隻狗，到村中心附近公路曬太陽。楊梅回憶，孩子的父親穿著一件珊瑚絨長款睡衣，但孩子一絲不掛。

網傳影片中，孩子蹲伏在台階上啃咬食物，用四肢在地上爬行奔跑。楊梅說，那次雪後孩子父親帶著他曬太陽時，孩子也像網傳視頻里那樣在地上爬來爬去，「還像狗一樣吐舌頭，發出怪異聲音」。

10月18日，民間志願者王思她自行從昆明驅車前往孩子家所在村子探訪。她透露，據她跟村民交流瞭解，全村人都知道這家人養育孩子的方式，村民非常不理解，但是也有村民看見，家長會給孩子買東西，「村民覺得（這對父母）有問題，又說不出哪裡有問題，只說受苦的是孩子」。

據王思向村民瞭解，這家人不喜歡住房子，在村裡的荒地上停一輛房車，搭個棚子住，不和村裡其他人來往。

不過，王思提到，村子附近一家便利店的老闆娘告訴她，「跟孩子母親說話，她要麼不回，要麼拿眼睛瞪你，拒絕外界一切溝通」。楊梅回憶，孩子父親考上大學時，在村裡辦過升學宴，當時孩子父親「各方面挺正常」。再後來聽村裡人說起他，就是他不給孩子穿衣服，「當成野人一樣來養」。在楊梅看來，這個轉變十分突然。

南澗縣委宣傳部新聞辦主任表示，「現在我們遇到的一個難題就是，這家人拒不配合溝通」，從網傳影片可以看到，當地群眾要給孩子吃的，父母都非常反對。當地政府部門去他們家做工作時，無論是父母，還是孩子的爺爺奶奶，都是抗拒溝通的態度。

網民點睇：

「他才3歲就要被訓練像狗一樣趴地舔食，即使凍得渾身通紅直打鼻涕也沒有衣服可穿；他曾有無數次獲救的機會，村民遊客報警，都不了了之；這一次，他好不容易出現在我們面前，工作組遲遲不公佈任何消息和調查進展，我們擔心著急，我們想呼救要為他搖旗吶喊！這次恐怕是他脫離魔爪唯一的機會了。」

「我們這麼多人竟然救不了一個幼童，都25年了還有人喪心病狂虐待孩子，打雷怎麼不把他劈死。」

「幫幫他吧！每個孩子都是國家的未來和希望，幫助他就等於幫助千千萬萬個孩子！！救救雲南孩子，每天堅持發聲！！」

「請大家關注雲南犬化小孩，救救可憐的孩子，讓赤裸裸的他能穿上衣服，讓他知道自己是個人，堅持發聲，持續關注。」



