四川高速驚現小野人　官方稱父母堅持放養無虐兒　網民怒斥離譜

近日，有網民在四川一高速公路服務區發現一名「野人小孩」，他渾身赤裸、頭髮凌亂、手腳並用跑動。10月16日，孩童父親戶籍地雲南大理南澗縣相關部門稱，監護人堅持「自然教養」方式，平時不讓子女穿衣服，但不存在虐兒情況。



《紅星新聞》報道，有網民表示，10月15日路過雅西高速雅安石棉服務區時，看到一個家庭疑帶一名「野人孩子」出行，該孩童年約3歲，全身赤裸、頭髮蓬鬆，台階上有兩個疑似饅頭，孩童趴在地上進食。

孩童渾身赤裸、頭髮凌亂。（極目新聞）

因情況異常，有網民及時報警。此後，四川屬地相關警方介入核實，確認其監護人俱在，該家庭是從雲南到四川，經核實沒有違法犯罪情況發生。據網民提供的線索，該家庭來自雲南大理南澗彜族自治縣無量山鎮某村，同行者包括其父母和一名幼兒。

另據南澗縣無量山鎮政府工作人員稱，該家庭經濟情況不錯，家中有房車，一家人經常出去旅遊，「兒童父母沒有工作，家人在扶持支持」。工作人員表示，政府已注意到網上相關影片和報道，關於該名兒童是否未上戶口等問題，當地已展開調查。

《極目新聞》報道，孩童父親的戶籍地是雲南省大理州南澗彜族自治縣一村落，母親戶籍為北京，夫婦二人與兩名子女曾在當地生活。戶籍地派出所工作人員稱，經查，孩童父親不存在虐兒情況。雲南大理南澗縣婦聯工作人員確認，該家庭的生活暫不存在困難。

南澗縣相關部門稱，目前初步查實，涉事家庭不存在虐兒情況。涉事家庭是一家四口，兩個孩子分別是3歲和1歲。

官方稱，監護人堅持「自然教養」，平時不讓子女穿衣服。（影片截圖）

關於孩童不穿衣服的情況，政府聯合婦聯和警方等多次上門勸說，但監護人堅持「自然教養」方式，平時讓子女接近大自然，也可能是因為當地天氣炎熱，平時就不讓子女穿衣服，除此之外未發現存在毆打、虐兒的情況。他們的家庭條件並不貧困，其父母似乎沒有打算讓子女讀幼兒園，近期一家四口開車到處旅居。

網民睇法：

小孩子真的太可憐了 就像小狗方式生活

應該剝奪他們的監護權

再晚點干預，動物習性沒有糾正過來，以後一輩子都只能當動物了

這還不叫虐待？就沒沒把這個孩子當人養啊，直接剝奪親生父母的撫養權，不如放孤兒院了

這哪裏是放養，就是當狗養，這孩子絕對不是親生的，派出所要帶他們做一次DNA

這叫虐待 在國外直接入刑

這樣的父母不配當父母吧，這孩子到底受教育了嗎？能融入社會嗎？還能算是一個「人」嗎？

