全運會｜搭檔全紅嬋頂住壓力全贏！王偉瑩：壓力大到不敢洗頭

11月2日晚，第十五屆全國運動會跳水女子團體雙人10米跳台決賽中，備受關注的全紅嬋和王偉瑩組合以235.86分力壓宿敵，為廣東隊鎖定團體冠軍奠定基礎。在這場全紅嬋傷癒復出的首秀中，湛江同鄉王偉瑩的穩定發揮同樣驚艷了全場，這位2003年出生的名將用實力證明，自己早已是中國跳水「夢之隊」的金牌擔當。



有趣地是，王偉瑩接受內媒採訪時談到與全紅嬋表示自己壓力大到不敢洗頭髮，「一洗頭感覺掉20根頭髮，不是跟省隊（隊友）配雙人的感覺，她是奧運冠軍，我要向她學習、向她靠攏」，王偉瑩真誠有趣的反應也讓網民大讚「可愛又有實力。」

第十五屆全國運動會跳水女子團體雙人10米跳台決賽中，備受關注的全紅嬋和王偉瑩組合以235.86分力壓宿敵，為廣東隊鎖定團體冠軍奠定基礎。（網絡圖片）

作為僅搭檔三周的新組合，兩人每日加練四小時打磨，磨練出毫秒級默契。決賽兩人選擇難度系數3.0的107B動作，同步起跳，身體姿態一致，繃直雙腿入水，獲得76.50的高分，引得現場觀眾一片喝彩和持續不斷的掌聲。之後的兩輪跳水同樣不負眾望，最終以0.9分優勢戰勝強敵獲勝。

女子單人10米跳台比賽中，王偉瑩以372.70分擊敗眾多優秀選手斬獲冠軍。（網絡圖片）

更值得一提的是，在當日午後的女子單人10米跳台比賽中，王偉瑩以372.70分擊敗眾多優秀選手斬獲冠軍。11月4日上午，她再次以700.20的高分力壓群雄獲得冠軍。短短幾日，從雙人賽場的「黃金搭檔」到單人賽場的「獨當一面」，王偉瑩用雙線奪金的全能表現，不僅證明瞭自身硬實力，更就此迎來了人氣高峰，成為再也不可忽視的跳水明星。

圖源：網路截圖

王偉瑩，2003年9月20日出生於廣東湛江，祖籍雷州市松竹鎮，中國跳水運動員，2022年保送進入華南理工大學運動訓練專業就讀。

這位出生於「跳水之鄉」的湛江姑娘，水花消失術的能力早就有目共睹。從2021年到2025年一直保持著高頻次奪牌節奏，尤其是2024年成都大運會狂攬4金，成為當年跳水界不可小覷的種子選手。

即便在今年的團體賽中年齡最大，她仍保持謙遜的態度向搭檔學習，更坦言有全紅嬋就能克服困難。王偉瑩用扎實的功底與快速的適配能力，不僅幫助了隊友的強勢回歸，更讓自己走出了寂寂無名，走進了大眾視野。