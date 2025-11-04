11月5日起　廣深鐵路I、Ⅱ線動車組列車將最高按時速200公里運行

據中國鐵路廣州局集團公司消息，廣州至深圳鐵路（廣深鐵路）I、Ⅱ線提質工程全面完成，動車組列車自周三（5日）起最高可按時速200公里運行，同步優化開行方案，每日安排開行本線和跨線動車組列車178列，較提質前增加27列。屆時，廣州與深圳間鐵路運輸能力和效率進一步提升，極大便利沿線民眾出行，並將為第十五屆全國運動會提供優質高效的鐵路運輸保障，助力粵港澳大灣區高質量發展。



廣州局集團公司科信部相關負責人介紹，廣深鐵路起自廣州站，經廣州東、廣州新塘、東莞、常平、樟木頭、平湖，終至深圳站，全長147公里，共有I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四線並行，此次提質的為I、Ⅱ線。今年4月起，廣州局集團公司啟動了廣深鐵路I、Ⅱ線提質工程，先後組織開展了軌道、橋梁、牽引供電、通信信號等設備設施的適應性整治和升級改造，完善了人防、物防、技防「三位一體」的高鐵安全保障體系；為全面檢驗工程質量，9月份，安排動車組列車進行了綜合試驗，按照時速200公里運行的要求對各系統和整體性能，進行了全面檢測和科學驗證，各項指標均符合相關規定；高標準高質量完成了工程驗收、安全評估、規章修訂、人員培訓、應急演練等各項準備工作，已經具備動車組列車最高按時速200公里運行的條件。

廣深鐵路I、Ⅱ線提質工程建成投用後，動車組列車最高可按時速200公里運行，同步優化了列車開行方案，每日安排開行本線和跨線動車組列車178列，較提質前增加27列，平均每間隔13分鐘開出1列，高峰時段最短間隔5分鐘開出1列，廣州東站至深圳站、廣州東站經由莞塘廣聯絡線至福田站間運行時間進一步壓縮，全線運輸能力和效率進一步提升。

廣州東至福田站間經由廣深鐵路、莞塘廣聯絡線、贛深高鐵、廣深港高鐵安排開行動車組列車36列，較提質前增加8列；廣深港高鐵、贛深高鐵交匯站光明城站，停靠動車組列車數量由31列增至47列，將更好地服務第十五屆全國運動會深圳光明區分會場賽事。

廣深鐵路提質後繼續實行市場化票價機制，根據客流情況分席別設定不同折扣票價，最低為公布票價的7.5折。針對商旅、通勤等高頻出行旅客群體，在廣州白雲站至深圳站區間推出定期票產品，30日/60次定期票最高可優惠38%；實現公交化通行，購買廣州白雲站至深圳站區間單次票的旅客可乘坐所購車票當日的任意一趟列車，即到即走。

鐵路部門提示，目前廣深鐵路相關列車車票已開始發售，旅客可通過鐵路12306網站、客戶端查詢具體信息並購票乘車。