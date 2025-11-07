上海進博會｜榴槤CT檢測儀引熱議！12秒可分析果肉　準確率98%？

11月5日，在第八屆中國國際進口博覽會上，一台「榴偵探」CT檢測儀，僅需12秒即可完成榴槤無損檢測，識別多項核心指標，完美率高達98%，引發全場關注。



這台集工業CT技術與AI演算法於一體的創新設備，檢測時間短暫，可精準識別果肉分房數、飽滿度、病蟲害等20項核心指標，打開後驗證率極高，吸引不少人駐足觀賞。

「榴偵探」開掃描榴槤場景（今日環球視頻截圖）

在進博會技術裝備展區的現場可以看到，工作人員將一顆帶刺的榴槤放入檢測艙，設備啟動後自動完成360度旋轉掃描，12秒後螢幕上便生成三維可視化影像，清晰標注出「5房果肉、出肉率38.5%、無蟲蛀無燒核」等詳細資訊，附帶的專屬二維碼還可追溯從採摘到檢測的全鏈路數據 。

現場參與體驗的觀眾紛紛感歎：「以前挑榴槤全靠經驗，碰運氣，現在有了CT檢測，品質看得見、摸得著。」「什麼時候可以上市啊，好想買一個。」

馬來西亞參展商王佳強在介紹榴槤CT檢測儀（CCTV13視頻截圖）

據馬來西亞參展商王佳強介紹，該設備由中國企業同方威視與榴槤進口商慕驊聯合研發，研發團隊將原本用於行李掃描的高精度成像技術，應用於榴槤內部品質檢測，檢測效率較傳統人工提升40倍。

值得關注的是，該技術的應用場景還在持續拓展。研發團隊表示，除榴槤外，設備已可適配山竹、牛油果等多種熱帶水果的品質檢測，讓大家舌尖上的安全感可以得到保證。