總理李強出席上海進博會開幕式並演講　參展國家創新高

第八屆中國國際進口博覽會將於11月5—10日在上海舉辦。11月5日，國務院總理李強將出席開幕式及相關活動並發表主旨演講。



李強在會上表示，中國堅持以開放包容的姿態，分享中國超大市場規模，這就是堅守道義的體現。李強提到，今年「關稅」成為熱詞，嚴重破壞經貿規則和各國企業的正常經營，在這種情況下加強全球經濟治理和建立相關規則體系就變得重要，中方願意同各方一道，積極推動全球治理倡議，推動多邊貿易體制健全發展。



國務院總理李強將出席開幕式及相關活動並發表主旨演講。（影片截圖）

國務院總理李強將出席開幕式及相關活動並發表主旨演講。

第八屆中國國際進口博覽會將於11月5—10日在上海舉辦。（影片截圖）

商務部部長王文濤。（影片截圖）

李強表示，正如習近平主席指出，中國經濟是一片大海，世界經濟也是一片大海，世界大海大洋都是相通的。進博會是世界經濟通向中國經濟的入海口，也是中國聯結世界的重要橋梁。今年進博會的參展企業數量再創歷史新高，充分彰顯中國超大規模市場的蓬勃生機和活力。

李強指出，進博會越辦越好，很重要的是因為堅持「與天下同利」。反觀當前國際上一些單邊主義、保護主義的行為，嚴重衝擊國際經貿秩序，擾亂世界經濟運行。在國際經貿活動中應當秉持什麽樣的價值理念，越來越成為重要而現實的問題。李強同大家分享3點看法：一是堅持平等互利，夯實正當的共同利益基礎。越是世界經濟發展放緩、國際紛爭加劇，越要堅持平等互利合作、擁抱自由貿易，在攜手發展中推動化解矛盾和問題。二是始終堅守道義，切實維護國際公平正義。當今世界各國命運緊密相連，應當義利兼顧、同舟共濟、守望相助。三是推進治理改革，完善國際經貿規則體系。中方願同各方積極推動全球治理倡議在國際經貿領域落地實踐，改革完善以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

李強表示，中共二十屆四中全會審議通過了「十五五」規劃建議，為今後一個時期的中國經濟社會發展注入了更多確定性。集中起來有兩個方面：一是發展的確定性。中國將堅持以經濟建設為中心，集中力量推進高質量發展，將為全球經濟增長作出新的重要貢獻。二是開放的確定性。中國將堅定不移推進高水平對外開放，穩步擴大制度型開放，推進服務業擴大開放綜合試點示範建設。一個不斷走向現代化的中國，必將為世界注入更多穩定性和正能量。

據此前介紹，本屆進博會將於11月5日至10日舉辦，各項籌備工作已基本就緒，將有155個國家、地區和國際組織參與，4108家境外企業參展，整體展覽面積超過43萬平方米，規模再創新高。同期舉辦的虹橋國際經濟論壇，將設置33場分論壇及閉門會。此外，還將舉辦貿易洽談、投資促進等配套活動80餘場。