泡泡瑪特直播「大塌房」！員工吐槽79元盲盒貴惹議　公司：不開除

泡泡瑪特（POP MART）近日出現直播事故，一場直播帶貨中，兩名現場員工的私下對話被直播間收錄，一名員工吐槽盲盒賣79元（人民幣，下同）有點貴，另一名員工回應「沒事，會有人買單的」。事件隨即引發廣泛關注，有網傳消息稱兩名涉事員工已被開除，不過泡泡瑪特方面表示，「公司正在緊急調查，但不會開除員工。」



泡泡瑪特相關產品。（網上圖片）

泡泡瑪特直播「大塌房」。（網上圖片）

近日，泡泡瑪特某平台官方直播間，推廣某款單價79元的掛鏈盲盒，一名女工作人員手上拿着掛鏈吐槽「這個東西賣79塊錢確實有點」，另一名男工作人員則說「沒事，會有人買單的」，女工作人員緊接着說了一句「過分」。

這場直播事故引發巨大輿論，有網傳消息稱，涉事的兩名員工已經被開除，連帶相關部門也被追責。不過，泡泡瑪特回應稱，「確實發生了直播事故，公司正在緊急調查，但不會開除直播事故中相關員工。」

泡泡瑪特官方商城顯示「已經售罄」。（網上圖片）

泡泡瑪特憑藉Labubu等產品風靡全球。（視覺中國）

此外，據網民提供的上述商品截圖顯示，其定價為79-474元。目前，在泡泡瑪特官方商城上顯示「已經售罄」；而在泡泡瑪特淘寶、京東旗艦店亦沒有該商品，客服稱商品已經售空下架。