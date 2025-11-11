四川「小野人」風波：男童已習慣穿衣服　父母未參與邪教組織

有網民早前在四川一高速公路服務區發現「野人小孩」平平（化名），他渾身赤裸、頭髮凌亂、手腳並用跑動，引發網民激烈討論，不少人質疑「是否親生、是否拐賣、是否遭虐待」等。

《央視新聞》報道，10月16日，大理州、南澗縣組建聯合工作組全面開展調查處置工作。工作組與平平一家返回南澗縣後，安排14名專業人員組成團隊隨同陪護；醫療團隊全面檢查評估平平父母李某某、萬某，以及平平和弟弟安安的身心健康狀況，專業人員面對面開展耐心細致的家庭教育指導，公安民警則針對李某某、萬某是否存在拐賣、虐待等違法犯罪行為展開調查。

11月8日，平平的父親李某某表示，感謝廣大網民對孩子的關心，他們一家有信心和能力把孩子撫養教育好，希望這場輿論風波能盡快平息。



據報道，從10月19日起，縣民政局工作人員小王就陪護在平平身旁，在她眼中，平平非常聰明，雖然一開始對陌生人有戒備，但一旦熟悉就會十分活潑開朗，「他的反應敏捷、表達清晰，而且還會主動關心人，比如會提醒別人小心樓梯、下雨地滑等。他還樂於分享，願意把自己的零食分給別人」。

小王表示，平平近幾日的變化明顯，已習慣穿上衣服鞋子，也越來越願意和人交流。附近幼兒園有戶外活動時，平平也一起參加，與幾名小朋友到茶園玩耍，採摘茶樹果，大家有說有笑，互相追逐，玩得很開心。

平平與其他小朋友交流玩耍。（影片截圖）

平平與其他小朋友互相追逐。（影片截圖）

親生孩子，未辦理戶口登記

據聯合工作組消息，平平父親李某某34歲，大理州南澗縣人，大學學歷，自由職業；母親萬某43歲，北京市人，大學學歷，自由職業。經DNA鑑定，李某某、萬某為兩名孩子的親生父母。

聯合工作組相關人員介紹，因兩名孩子均在李某某、萬某的住所自然分娩，未取得《出生醫學證明》。此外，他們兩人至今未辦理結婚登記，加之雙方一直未達成共識，導致戶口登記一直未辦理。

目前，南澗縣衛健部門根據DNA鑑定結果為兩名孩子辦理了《出生醫學證明》。公安機關根據李某某、萬某提交的材料，正按程序為兩名孩子辦理戶口登記。

針對網上「從來不給孩子穿衣服」的質疑，李某某解釋，平平患過濕疹，天氣暖和時不喜歡穿衣服，「但他覺得冷了也會主動找衣服穿，從來沒有因為著涼生過病」。

至於為何出現爬行的行為，聯合工作組在調查中發現，李某某、萬某日常生活中不喜歡與外界交流，經常自駕旅行，平平與其他孩童接觸機會較少，他的玩伴主要是家中飼養的寵物狗，才模仿了狗的爬行動作，而萬某對此行為不幹預、不管教，李某某又聽從萬某意見，也不幹預兒子行為。

李某某認為，他和萬某的教育理念是「尊重孩子自然天性」，「我們從來不會對孩子說『不准』『禁止』『不應該』之類的話語」。

孩童渾身赤裸、頭髮凌亂。（極目新聞）

不存在虐兒情況

事件發酵期間，有網民質疑「父母虐待孩子」，甚至猜測涉及拐賣。李某某親屬和同村的村民均稱，李某某、萬某與孩子感情很好，沒有打罵的情況。多位陪護的工作人員稱，李某某和萬某不僅沒有傳言中的「虐待小孩」，反而是過度寵溺。他們非常耐心地傾聽平平的想法，工作人員幫助矯正平平行為時，偶爾說了一句比較嚴厲的話，兩人都會露出不高興的表情。

10月21日，省、州、縣三級醫療團隊對平平和安安進行全面醫學檢查，包括體格檢查、血檢、彩超（腹部彩超、心臟彩超、外生殖器彩超）等項目，檢查結果顯示，兩名孩子身體均沒有任何被傷害的痕跡。

聯合工作組相關人員介紹，經公安機關調查，結合證人證言、醫學鑑定及日常行為觀察，確認李某某、萬某並無虐待孩子的情況。另公安機關消息，李某某、萬某無邪教相關接觸史，未發現兩人參與邪教組織等情況。

平平與其他小朋友一起採摘茶樹果。（影片截圖）

一家四口健康狀況良好

醫療機構出具的體檢報告顯示，平平目前身高93cm、體重13.5kg、頭圍49cm，對比國家衛健委2024年公布的兒童身高體重標準表，均在3歲兒童的正常指標範圍內。影像學檢查四肢、脊柱無畸形，四肢關節活動度正常。據工作人員觀察和接觸，平平行走能力正常，神志清晰，反應靈敏。弟弟安安身體健康，生長發育正常。

縣民政局工作人員小王稱，通過近日的接觸和觀察，平平講一口普通話，能與人正常溝通交流。他喜歡趣味遊戲、繪畫、踢球等，聰明伶俐，一教就懂。

省、州、縣三級醫療團隊也對李某某、萬某進行了醫學健康檢驗和心理健康評估，結果顯示李某某身體健康，精神和心理正常。萬某性格倔強，不願與人交往和溝通，自我意識較強。

平平情況良好。（影片截圖）

平平情況良好。（影片截圖）

父母通過網絡非法牟利？

有網民猜測，李某某和萬某可能是為了「博眼球、賺流量」非法牟利。經公安機關深入調查核查，沒有證據證明兩人存在「通過網絡非法牟利」的情況。李某某、萬某生活經濟來源為此前經營客棧積蓄、種植養殖收入及父母資助。

李某某的親屬稱，「他們家有3輛車，過去兩年帶著孩子去過十多個省份自駕遊，希望孩子充分融入和感受祖國大好河山。他們家境不錯，有足夠的物質條件滿足生活所需」。

對於後續如何確保平平的健康，當地已經成立了由鎮黨委、民政、婦聯、司法、婦幼等部門組成的家庭教育暨志願服務指導專班，制定專項工作方案，對李某某家庭進行持續幫助引導。同時，依據《未成年人保護法》等相關法律規定，針對李某某、萬某監護職責履行失當的問題，進行了嚴肅批評教育。李某某、萬某也認識到了自身存在的問題，態度有明顯轉變。

近日，李某某用手機寫下一段文字：「過去幾年，我們家的教育方式和公眾的普遍認知發生了較大的衝突，我們的行為對孩子融入社會生活造成了一定影響。現在，我們正在開展孩子穿衣、行走等行為習慣的持續強化，為孩子融入學校生活打好基礎，也會盡力將孩子送到好的學校接受教育。」「事情發展到現在，非我們所願，更始料未及。我向所有關心關注此事的網友、相關部門及社會各界表示抱歉。」

家庭教育暨志願服務指導專班的專家介紹，將為平平、安安建立健康檔案，持續密切跟蹤。同時，將繼續做好李某某、萬某思想教育引導工作，督促其正確履行監護職責。

大理州有關領導和工作人員表示，感謝社會各界和媒體的關心監督，他們將進一步加強未成年人保護工作，發揮未成年人保護工作協調機制作用，樹牢關心愛護未成年人良好風尚，優化家庭教育指導，以法治守護、用心呵護未成年人健康成長。