《狂飆》男星張頌文化身「熱心市民」　韶關遇車禍救傷者獲贈錦旗

因電視劇《狂飆》爆火的內地男星張頌文，10月30日在韶關，救下在車禍中受傷的市民後獲贈錦旗，引發關注。



據內媒《南方都市報》報道，11月11日，粵北人民醫院口腔科的病房里，石先生展示著為張頌文準備的錦旗，上面寫著「生死瞬間施援手 大愛無疆鑄仁心」。「不管是誰幫了我，都該有顆感恩之心。他們在我危難時伸出援手，這份情誼我必須當面感謝，也想讓這份善意繼續傳遞下去。」

演員張頌文救人後獲贈錦旗。

據張頌文回憶，那時他與朋友聚餐返程，車行至沙洲尾路段時，他從後視鏡中瞥見路邊倒地的摩托車與踡縮的人影，當即果斷要求停車：「好像有人被撞了，我們回去看看。」

兩人下車折返，一路小跑百米左右後，看見石先生俯臥在地，身旁有巴掌大的黏稠黑血，電動車壓在他的腿上。不遠處，四五個年輕人正駐足觀望，他們已率先撥打了報警電話，卻因擔心情況不明而不敢貿然上前。

張頌文上前詢問，「你們是不是出交通意外了？」在路人提醒張頌文「你別碰他」，擔心被訛詐時，張頌文表示，「不用怕，有什麽可怕的，人家現在正需要幫助。」其後詢問傷者狀態。他發現傷者石先生腿部被電動單車壓住，不過好在沒有骨折情況，於是與眾人合力將石先生扶到路邊。

石先生回憶，當時十分擔心家中的三個孩子，「老三剛滿月，當時就想著沒什麽大事，想趕緊回家看孩子，完全沒意識到傷情的嚴重性。」張頌文安撫他：「一定要等救護車來做檢查，讓醫院來給你看看。」同時將石先生散落在地上的瑪瑙手串一顆顆撿起，包好歸還。石先生清晰記得：「他們蹲在邊上幫我撿，撿完還細心地放進我的外套口袋里。」

幾分鐘後，救護車與警車到達。儘管張頌文戴著帽子和口罩，石先生的朋友梁女士和交警以及護士認出了張頌文「這不是《狂飆》的『強哥』嗎？」。之後，張頌文詢問了救護車醫生後續處理方式後，確認現場處置有序，便與朋友離開。

另外，近期張頌文與最新獲得威尼斯影后的內地女星辛芷蕾，來港宣傳新電影《日掛中天》，並大秀粵語。