全運會｜跳台和跳板的奇才！奧運金牌曹緣五戰全運會失誤痛失冠軍

11月11日晚，在廣州舉行的2025年全運會跳水項目男子10米板決賽中，世界冠軍曹緣，以3.50分之差，惜敗熱門選手練俊傑，獲得全運會男子10米台亞軍，這也是他的全運會第二銀。



1995年出生的曹緣今年30歲，三十而立的他此前已收穫4枚奧運會金牌、5枚世錦賽金牌和4枚全運會金牌。而今年，他以兩枚銀牌，結束了自己的第五屆全運會之旅。

2024年的巴黎奧運會，29歲的曹緣，在10米跳台決賽中用完美而穩健的發揮，在另一名隊友楊昊出現失常的情況下仍蟬聯冠軍，也為中國跳水隊實現奧運會三連冠，是中國的跳水明星。

全運會之旅 個人全能摘銀

北京隊選手曹緣 獲得100.80的高分 （直播視頻截圖）

在11月5日的跳水男子個人全能決賽中，曹緣以963.05分獲得亞軍。全運會跳水男子全能項目堪稱「極限運動」：隊員們要分別完成10米跳台和三米板的各6輪動作，即總計12輪動作，比賽強度是其餘單項的兩倍。

作為全場唯一的90後老將，曹緣感受到了歲月和傷病帶來的壓力：他在10米跳台第五輪比賽中出現了重大失誤，得分僅有44.40，排在全場第11位，無法向冠軍發起衝擊，最終衛冕失敗，與金牌失之交臂。

身兼跳台、跳板兩項 成為世界跳水界奇人

北京隊選手曹緣完成動作後出水。他最終獲得亞軍。（新華社記者 肖藝九 攝）

板台切換難度極高，因此大部分選手都儘可能專注一個項目，而曹緣卻能身兼跳台和跳板兩項，成為跳水界的奇人。

跳台是固定的平台，核心是拼動作爆發力與空中完成度；跳板是動態的，需精準把控人板節奏實現「人板合一」，兩者技術邏輯差異極大。

曹緣不僅能在兩者間靈活切換，還得付出雙份訓練量。曾有內媒報道出，他備戰時長一天可以達到15小時，既要磨合跳台動作，又要練跳板動作，再加上個人項目和力量訓練的經歷，這種適配能力在業界很難有人做到。

不悔堅守跳水 來日再接再勵

11月11日，獲得亞軍的北京隊選手曹緣（左）與教練在頒獎儀式上（新華社記者 唐奕 攝）

16年前曹緣首登全運會便奪下金牌，歷經五屆全運會歷經五屆全運會，當年的稚嫩小將已成為眾多跳水選手的標桿與榜樣。男子跳水10米台冠軍練俊傑公開表達對他的讚賞：「曹緣優秀的作風和對跳水項目的付出都值得自己學習，他是下山的神！」

曹緣表示，年齡增長和陳年傷病帶來的身體機能下降，已成為延續運動生涯的一大阻礙。一天內經歷了預賽、半決賽和決賽的18輪比賽，讓他難以保持最佳狀態。正如他此前提到過的一樣，感覺身體的恢復速度遠不如20歲的時候，比賽中偶爾會感到吃力。

在全運會結束後，曹緣對北京隊表達了感激之情。他認為北京跳水隊是他強大的精神支柱，給予了他無盡的支持和鼓勵。他期待年輕隊員能夠繼續努力，爭取為北京贏得更多榮譽。