全運會｜力壓孫楊、潘展樂！18歲新星破世界紀錄奪冠：不敢太驕傲

第十五屆全運會男子400米自由泳決賽中，18歲小將張展碩力壓孫楊、潘展樂等名將，以3分42秒82的成績奪金，打破了由自己保持的世界青年紀錄和全國青年紀錄。



張展碩。（新華社）

張展碩全運會奪冠。（新華社）

綜合內媒報道，今年18歲的張展碩是第一次參加全運會。在順利晉級決賽之後，張展碩與孫楊、潘展樂等名將同場競技。在開局不利的情況下，張展碩中途開始發力，最終以較大優勢奪金，這亦是張展碩的第一面全運會金牌。

談及和奧運冠軍、世界冠軍孫楊、潘展樂等前輩同場競技的感受，張展碩坦言，「賽前我沒有考慮，自己能游多少，還是發揮出應有的水平，很興奮也很緊張。」

張展碩還說，「不敢太驕傲，更多還是要向孫楊、潘展樂學習。」對於破紀錄，他覺得「還是有點慢，回去好好總結。」

對於年輕選手的崛起，孫楊認為，「新人輩出是非常良好的競爭狀態，大家有追有趕，風水輪流轉，這樣才會促進中國游泳變得更好。」潘展樂也說，「我跟他都算比較年輕的選手，未來還有很多東西值得我們去學習，去突破。」

張展碩奪冠並打破紀錄後，世界泳聯發文祝賀。（網上圖片）

孫楊和潘展樂。（新華社）

事實上，這位18歲小將能夠在全運會賽場奪金並非一蹴而就，2025年全國游泳冠軍賽和2025年全國春季游泳錦標賽中，張展碩分別在1500米自由泳和男子400米個人混合泳比賽中奪冠。

2025年8月1日，在新加坡舉行的世界游泳錦標賽，男子4X200米自由泳接力中張展碩與季新傑、潘展樂、汪順搭檔，鼎力配合共同走上領獎台。

在2024年世界游泳錦標賽中，張展碩與隊友季新傑、王浩宇、潘展樂完美配合，奪得男子4X100米自由泳接力和男子4X200米自由泳接力兩個項目的金牌。

2025年8月1日，亞軍由季新傑、潘展樂、汪順、張展碩（從左至右）組成的中國隊在頒獎儀式上。（新華社）

2024年2月11日，中國隊選手王浩宇、張展碩、季新傑和潘展樂（從左到右）在頒獎儀式後合影慶祝。（新華社）

張展碩與教練柳子謙。（青島市體育局）

2025全國游泳錦標賽上，張展碩奪得男子400米自由泳冠軍，這一成績讓他位列中國男子400米自由泳歷史第三位。

張展碩坦言，「比我有天賦的人多了去了，更多的還是努力吧，必須捨棄一些玩的時間，捨棄一些東西，有捨才有得。」

而張展碩能夠一路進步並取得驕人戰績，離不開從小到大的不懈努力，他6歲時開始練習游泳，7歲時進入青島市游泳隊，接受系統專業訓練。此外，張展碩還是復旦大學新聞學院2025級本科生。