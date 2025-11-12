湖南荒野求生決賽在即　15名選手賽前體檢5人血鉀超標

湖南張家界七星山荒野求生挑戰賽備受關注。11月11日，張家界學院附屬醫院的醫療團隊為即將參加荒野求生決賽的15名選手全面體檢，其中5人血鉀超標。



11月11日上午，張家界學院附屬醫院的醫療團隊前往七星山為即將參加荒野求生決賽的15名選手們進行全面的賽前體檢，醫療團隊進山設立臨時體檢點，為選手們檢查包括血壓、血糖、血常規、心電圖、體溫體重等多項指標。

選手們接受全面的賽前體檢。（張家界學院附屬醫院）

27號選手林北與其「頭號粉絲」卓如金醫生合影留念。（張家界學院附屬醫院）

張家界七星山景區相關負責人表示，體檢結果已經出爐，全部通過，不過有5名選手的血鉀超標，3天後醫療人員將覆查他們的身體情況。

醫療隊負責人表示，荒野求生比賽是對人類極限的挑戰，不能讓任何選手帶著健康隱患進山，醫療隊在檢查中已對幾位選手提出針對性建議，確保他們在比賽中能夠合理分配體力。

17號選手「冷美人」在體檢後感謝醫療團隊的細心檢查，「讓我更加了解自己的身體狀況。越是絕境，姐越冷靜...無論比賽多艱難，我都會全力以赴！」。

「冷美人」表示「無論比賽多艱難，我都會全力以赴！」。（張家界學院附屬醫院）

據了解，本次七星山荒野求生比賽將從15名選手中淘汰5名，僅剩10人能夠進入最終決賽。

在整個比賽期間，張家界學院附屬醫院將全程配備專業的急救人員和設備，為此次賽事提供全方位的醫療幫助。同時，醫療團隊密切關注天氣變化，提前做好各類應急預案，為選手們安全完賽提供堅實保障。