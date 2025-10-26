湖南荒野求生唯一女選手參賽14天後激瘦　灰頭土臉與賽前判若兩人

近日，七星山杯百人荒野求生挑戰賽在湖南張家界舉行，各選手憑一把柴刀參與挑戰，能堅守到最後的一人可獲20萬元（人民幣，下同）獎金。

截至10月24日，已有選手因惡劣天氣暫停活動，但場上唯一女選手「冷美人」仍堅持參與，備受關注。她參加14天後瘦成一道閃電，嘴唇手指裂開，在山中採摘野果、野菜充饑，「灰頭土臉」與賽前判若兩人。



《九派新聞》報道，10月24日，「冷美人」已荒野求生第16天，她表示自己感覺狀態尚可，但做了美甲的手全部皸裂，臉上滿是塵土，「今天洗了下手，碰水痛到哭」，把火守住，有東西吃，一天天過，順其自然。

「冷美人」參賽前後的對比。（都市頻道）

「冷美人」參加比賽14天後瘦成一道閃電，嘴唇手指裂開。（影片截圖）

她表示不預判自己能堅持多久，能過一天是一天，「很多野菜野果都不認識，會淺試一下，不能吃趕緊催吐漱口，能吃下次就繼續吃」。

在荒野中，每一頓飯都成為奢侈，每一次休息都顯得彌足珍貴。「冷美人」的身體在不斷的折磨中逐漸變得虛弱，但她沒有放棄，「我參加這個比賽，不只是為了獎金，更是為了挑戰自己，證明女性也可以在極端環境中堅持到底」。

比賽中，「冷美人」曾遇到過許多困難，迷路、缺水、受傷甚至感染，但每次都靠著堅強的意志和團隊的幫助走出困境，她更在比賽中還展現出領袖氣質，鼓勵身邊的隊友們堅持下去。

「冷美人」在山中採摘野果、野菜充饑。（都市頻道）

「冷美人」表示參賽不僅是為了挑戰自己，更希望證明女性可以在極端環境中堅持到底。（都市頻道）

據介紹，張家界「七星山·駱駝杯」國際極限荒野求生挑戰賽第二季在七星山景區露營基地開賽。在荒野中堅持時間最久者將贏得冠軍，並獲得20萬元獎勵及榮譽證書。此外，賽事還設置了《10天生存任務獎》，以10天為一個生存任務周期，選手完成周期任務後可選擇領獎退賽或繼續挑戰。截至10月24日，還有25人繼續挑戰。