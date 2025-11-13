河南男持刀與警對峙　Land Rover精準撞倒助制伏　律師：司機合法

河南鄭州一名男子持刀在街頭與警方對峙，情緒激動兼揮刀，千鈞一髮之際，附近一輛Land Rover（越野路華；路虎）見狀精準將持刀男子撞倒在地，協助警方制伏。有內地律師對此表示，司機行為是合法的。



男子情緒激動兼揮刀。（影片截圖）

附近一輛越野路華見狀精準將持刀男子撞倒在地。（影片截圖）

當地警方回應稱，事發後，被撞男子被救護車拉走，無生命危險。（影片截圖）

事發於周三（11月12日），在鄭州農業銀行研修中心門口，一名男子持長刀與多名警察對峙。網傳影片顯示，身穿黑色上衣的男子情緒激動，對附近警察大叫兼揮刀，附近警察與其保持距離並讓他「把刀放下」。

危急時刻，附近一輛黑色Land Rover先是倒車，後找准時機衝向男子將其撞到在地，幾名警察見狀即時上前制伏男子，越野路華司機有下車查看。

對此，當地警方回應稱，事發後，被撞男子被救護車拉走，無生命危險。

至於司機撞人的行為，有內地律師作出解讀，「從《刑法》角度看，車主的行為屬於正當防衛，是合法行為。」

該律師續指，男子持刀拒捕的行為，即便不成立襲警罪或者妨害公務罪，也是不法侵害行為，而正當防衛以存在現實的不法侵害為前提。並非對任何違法犯罪行為都可以進行防衛，只有對那些具有攻擊性、破壞性、緊迫性、持續性的不法侵害，在採取正當防衛可以減輕或者避免法益侵害結果的情況下，才可以進行正當防衛。