港籍遊客台灣體驗飛行傘　撞到另名遊客傘繩　雙雙墮樹林無人受傷

11月8日，香港籍遊客到南投埔里虎頭山飛行場體驗飛行傘時，疑似因為操作不慎，飛到一半撞到另一名遊客的傘繩，雙雙掉入下方的樹林，驚悚一幕也被民眾剛好拍下。



業者強調，當時是一位香港來的學員、與一名台灣玩家在山邊盤旋，當天氣流微弱，雙方在沒有注意傘的距離與高度而碰撞迫降掛樹，他們透過無線電回報沒有受傷，自行回收傘具返回，因此沒有啟動醫療通報。



目擊民眾拍下影片顯示，香港遊客的黃色飛行傘飛去撞紅色飛行傘的傘繩，兩人兩傘纏在一起，雙雙墮落到下方樹林，目擊民眾更發出驚呼。

台媒報道，台灣飛行傘業者指出昨日（8日）的氣流並不是很好，「香港的學員跟我們台灣的一位飛傘員，在山邊做盤旋的時候，學員並沒有注意到傘的距離跟高度，所以才造成這個事件，當下回報人員並沒有受傷也沒有失聯。」

據了解，台灣南投虎頭山海拔約600公尺，能鳥瞰埔里盆地，一年四季氣流穩定，被視為全台少數適合飛行傘活動場域。當地飛行傘業者經營多年，但南投縣府去（2024）年根據體育署函令飛行傘運動未取得許可一度停飛，今年2月已取得合法經營資格。

《公視新聞網》報道，南投縣教育處運動發展科科長廖宜政則回應，「第一時間有用無線電安全回報業者，也自行返回飛行場，所以該事件沒有任何重大傷亡發生。如果爾後有重大傷亡事件，我們也要求業者一定要第一時間進行通報。」

南投縣教育處表示，體育署在2022年訂定「無動力飛行運動及其經營管理辦法」，規定有重大傷亡事件需在3小時內通報，8日意外因無傷亡並未違規，但仍希望業者可主動通報以利掌握訊息。