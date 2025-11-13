汪小菲麻六記洛杉磯門店開業即關門　食客上吐下瀉集體投訴

大S前夫汪小菲創立的餐飲品牌「麻六記酸辣粉」於10月28日在美國洛杉磯正式開業，然而開業沒多久，便陷入食安風波，關門整改。有消費者在社交平台投訴，就餐後出現腹痛、腹瀉等身體不適症狀，形容「肚子絞痛到一直跑廁所」「腹瀉到沒力氣出門」。



綜合內媒報道，有消費者在社交平台稱，11月2日下午自己在該店吃完飯後，次日早上腹瀉，發現網帖評論下方很多人都反映遇到同樣情況。「開始我都以為是太久沒吃辣所以腸胃不適應，都沒想到是他們家問題，結果孩子同學和我們同一天吃了，電話來問原來大家都中招。」

陳女士表示，她兒子腹瀉的癥狀持續了一天，她則持續了三天，為此她去了急診，「當時醫生懷疑是食物中毒，我吃了止瀉的藥後睡了一整天，後來刷手機才發現我不是個例」。

另一消費者李女士也表示，就餐時感覺服務和口味都不錯，結果次日開始腹瀉，每人平均腹瀉4-5。在社交平台上，多位消費者投訴在該店開業不久後就餐出現類似情況，形容「肚子絞痛到一直跑廁所」「腹瀉到沒力氣出門」。

多位消費者表示，目前已投訴至洛杉磯當地衞生局。部份消費者稱，麻六記已進行退款，但亦有消費者表示，尚未與該門店溝通，亦未收到退款。但並非所有消費者都有身體不適的情況。有消費者稱，她於11月2日就並沒有出現腹瀉等情況，但她了解到該門店被集體投訴後已經關門。

11月2日洛杉磯公共衞生局回應內媒《南方都市》表示，該局仍在努力處理此事。

截至目前，麻六記官方還未回應事件。不過，小紅書上一個名為「麻六記酸辣粉洛杉磯鉆石廣場店」的賬號在相關投訴帖下方留言致歉，表示對近期部份顧客反饋的情況，深感抱歉，也非常重視。經洛杉磯衛生部門檢查，是因店內冷藏設備存在溫度波動導致，目前已完成設備檢修全面整改，將對11/1-11/3期間所有顧客提供退款。

這是麻六記今年下半年以來第二次發生食安爭議。今年7月，深圳、上海、寧波等地的消費者陸續在社交平台發文投訴稱，在Costco（開市客）買到發霉的麻六記酸辣粉，Costco各地門店已下架麻六記。隨後麻六記與其主要代工廠白家阿寬均發布聲明道歉並承諾整改。