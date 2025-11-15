神舟二十一號｜航天員出差行囊揭秘！ 有畫、假蛋糕和文房四寶？

神舟二十一號飛行乘組由張陸、武飛、張洪章組成，張陸擔任指令長。面對長達半年的太空出差，三名航天員早早就打包好了行囊，帶上必不可少的物品陪伴自己。



武飛作為內地年齡最小的航天員，與家人相關的物件，被他最先放進了出差行囊。他的愛人贈予他畫作《小王子與玫瑰》，女兒則是畫了一幅航天員爸爸的畫，兩份禮物成為了他心裏最大的牽掛。

武飛說會給兩位搭檔過生日（央視網）

另外，在執行任務期間，張陸（01號）和張洪章（03號）將會在太空過生日，武飛則準備了可長期保存的仿真蛋糕（太空禁用明火），用來給他們小小地慶祝一下。

張洪章會把實驗裝置放在自己的睡眠區，方便守護（央視網）

作為理工男的張洪章，則是帶上了一些科研工作的貨包。包含鋰離子電池實驗裝置等設備，計劃在休息時間推進實驗。在他的計劃裏，需要完成27項空間科學實驗。

指令長張陸即將第二次進入太空，他的私人行囊可以說是一個「藝術包裹」。首先可以看到的就是文房四寶，他計劃在太空中練習書法，並在2026年的春節期間展示作品，回應書法愛好者的期待。

張陸在給大家展示他寫的毛筆字（央視網）

口琴則是被當做了個人的解壓工具，休息的時候可以演奏幾曲。

神舟二十一號、二十號乘組太空會師，昨日神舟二十號乘組已經返回，並回到位於北京的航天員公寓。

神舟二十一號航天員的行囊，是情感、工作和文化的融合，能在6. 5噸物資裏給私人物品留位置，背後是天舟貨運系統精準配送、空間站載荷規劃的底氣。想要中國航天技術發展得好，從情感必需品到實驗物品，一個都不能少。