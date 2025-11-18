深圳4條地鐵線試行准許帶單車進車廂　雙輪和踏板需用包裝袋包住

近日，深圳地鐵上線「周末騎行友好服務」，為單車愛好者提供跨區騎行服務。4條試點線路服務時間為周末運營時段，票價實行一票制35元（人民幣，下同），需提前一個工作日預約。



11月15日，深圳地鐵在2號線，8號線，6號線，6號線支線試點推出了周末騎行友好服務，打造「專用包裝、人車同票、預約管理、指定區域」模式，為騎行者提供了全新的跨區體驗模式，解決了地鐵上人車不能同行的難題。

騎行者們帶上愛車坐上了地鐵（深圳晚報）

當天，首班騎行友好服務「專列」在深圳地鐵6號線發車，光明區「山海連城·軌道騎行·活力啟程」活動迎來了100位騎行愛好者。由地鐵站工作人員對車輛進行裝袋打包，同時地鐵車站還為騎行者提供了專門打包區，準備了急救包等應急物品。

在試點期間，4條試點線路開放軌道的騎行服務時間為周末，票價為35元，當天購買須當天使用，逾期作廢。騎行者需要提前一個工作日進行預約，團體預約則需提前3個工作日。

專門載車的地鐵空間寬敞乾淨（深圳晚報）

根據公開資料顯示，乘客需要檢查單車是否符合以下標準：單座、人力驅動的自行車，且輪徑不超過28英寸。

另外，在指定區域使用包裝袋將自行車雙輪和踏板以及尖銳部分包住。車站提供免費租借服務，僅需50元人民幣押金（現金支付），即可輕鬆租用。

隨着第十五屆全國運動會的舉辦，深圳在助力騎行友好城市建設上又邁出重要一步，引得網民們紛紛讚嘆：「深圳還是太超前了」，「再也不用出門開車了」，「地鐵拉我還拉車，我給地鐵鞠個躬」。