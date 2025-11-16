越野車穿越克里雅古道墮湖　家屬：能看到失聯者但湖面結冰難打撈

11月7日晚，新疆于田縣克里雅古道紅土達阪附近，多名遊客駕駛越野車穿越時墮湖，當地有關部門連日搜救，仍然有人失聯至今。

11月16日，兩名失聯遊客的家屬表示，搜救隊伍已確定落水的位置，但因地處高原地區，加上湖面結冰，導致救援難度大，兩名失聯者的遺體至今沒能打撈上岸。



《紅星新聞》報道，失聯者馬某某的妹妹透露，哥哥乘坐的車輛已經找到，但人不在車內，車被凍在冰面下。

她表示，家人發現哥哥失聯後已立即報警，「我們得知哥哥來和田地區，發現他連續兩天電話打不通，處於關機狀態。於是我們就四處找人詢問，先是在民豐縣報警」。當地公安部門稱，馬某某曾開車經過轄區服務區前往于田縣，於是家屬又向于田縣警方報警，「警方跟我們說正在調查中。我們實在等不住，就直接到于田了」。

克里雅古道上的冰湖。（紅星新聞）

隨後，他們聯繫到租車行的老闆梁某，詢問哥哥的下落，「我們就問他，我哥哥是不是出事了，人到底在不在。梁某回覆說他一時半會也說不清楚」，此後，她們再也聯繫不上梁某。

當地知情人士稱，梁某的車行目前關閉，廣告牌上的部分字樣已經被鏟走。

梁某的車行目前關閉，廣告牌上的部分字樣被鏟走。（紅星新聞）

另一名來自廣東的失聯者家屬稱，他們是事發後第7天晚上才知道出事，「知道我哥哥出來玩，沒想到會發生這個事情」。

家屬表示，哥哥在失聯前曾告知家人，穿越遊玩時有兩條路線，一條耗時2天，另一條耗時8天。他們在第3天時發現未能聯繫哥哥，但當時沒有多想，認為可能是更改了穿越路線，等到第5天後才感到不妥，但依舊心存僥幸沒有報警，「差不多第7天就越來越覺得不對勁，畢竟失聯時間太長，當時想著不行再過一兩天就報警。14日晚上我們看到相關新聞報道，當天就趕過來，我們現在就在于田」。

家屬續稱，相關部門已經組織多次救援，但仍未能將失聯者打撈上岸，目前申請了上級救援部門的幫助。據其介紹，雖然已經確定落水地點，但救援難度較大，「確定在湖裏，能看到，但是打撈不上來。湖面都被冰蓋住了，海拔太高，冰面太厚」。

于田縣人民政府有關人員稱，救援一直在進行，但由於難度較大，暫時沒有最新進展，如果有新情況將第一時間告知家屬。