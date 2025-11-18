家賊難防！內蒙古超市遭自家員工偷到倒閉　1700元商品僅收銀1元

內蒙古與人合夥經營超市的女老闆趙女士，因員工盜竊導致超市倒閉，經濟損失逾200萬元（人民幣．下同），期間收銀員甚至作出給1700元商品結賬僅1元這種離譜行為。她已向合夥人曹某某提起訴訟。11月17日，她向內媒證實，原定於11月18日下午的二審已因法官問題延期。



2021年上半年，河南的趙女士與41歲的內蒙古錫林浩特的曹某某簽訂合夥協議，共同開辦一家超市，由曹某主要負責日常經營。然而，因趙女士的丈夫患病，需要照顧，超市於2021年下半年經營不善而倒閉。在盤貨清算過程中，趙女士偶然查看監控，發現超市內部有16名員工勾結偷竊，甚至包括供貨商在內的13人也參與其中。

超市閉路電視畫面。（大風新聞）

她提供的監控顯示，店長和收銀員等人偷竊手法各異，甚至掃碼結算價值100元的牛肉乾為0.5元自帶出店。趙女士指出，劉某鳳等員工還經常在工作時間私自品嚐高端商品，最終未支付完整價款，「這種偷吃的視頻太多了，有的員工品嚐完吃不了就帶回家。她最後一次盜竊涉及1700元商品，她只給她老公結賬1元」。

員工偷竊超市商品被拍下。（大風新聞）

目前，已有8名員工因盜竊行為被判刑，大部分為緩刑。為追回經濟損失，趙女士將合夥人曹某某也告上法庭。然而，由於雙方在合夥期間未能提供完整的資料，導致雙方合夥財產審計機構無法審計清算，法院於2025年8月判決駁回她的請求。

趙女士隨後上訴，並在近日收到了錫林郭勒盟中院的二審開庭通知。然而，在合議庭人員的通知中，她注意到審判員「張靜」的名字。在查詢後，發現該審判員竟然為一審的法官。為此，趙女士已向中院提出更換法官的申請。

合議庭組成人員通知書。（大風新聞）

在接受記者採訪時，趙女士回應稱，審判長確認了「張靜」是同一個人，並表示該法官應回避。而中院工作人員也曾指出，如果確實是同一人，必定會進行人員更換。

根據最新的通話錄音，二審主審法官告訴趙女士，原定的開庭時間將不會如期進行。趙女士表示，她曾將延期開庭申請和更換法官的申請提交給信訪辦公室，並得到了登記。

司法鑒定報告。（大風新聞）

她進一步解釋，未能提交多項證據，這影響了她的辯護權。她稱在一審中，法官對案件審理後做出判決，卻沒有給予她答覆，也未能有效審查她提交的審計材料，導致審計無法進行，最終審計程序中止，「一審法官在保管我提交給她的審計材料中，把我提交的超市的進銷存系統和財務U盾丟了，導致審計無法進行，一審法官終止了按照程序順延至我搖號的第二家鄭州的審計公司」。

趙女士無奈地表示，合夥經營超市導致她經濟損失超過200萬元，這幾年為了維權她已經花費了幾十萬，但無論是民事案件還是刑事案件都進展艱難，令她身心俱疲。她希望新的合議庭能更換法官，並請求延期一個月審理案件，以便能夠全面保障自己的合法權益。