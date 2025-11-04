價值7萬翡翠手鐲寄出後竟不翼而飛　廣東珠寶商：包裹有可疑劃痕

一隻價值7萬元的翡翠手鐲，從廣東佛山寄往台灣新北市，客戶拆封卻只見空盒！近日，賣家黃女士向內媒投訴，包裹在運送途中「瘦身」360克，膠帶更被利器劃開，懷疑遭人「開箱順手牽羊」。佛山市公安局南海分局平洲派出所已於10月18日正式立案偵查。



黃女士在廣東經營珠寶生意，今年9月4日以7萬元購進該手鐲。交易記錄顯示，9月4日，黃女士支付了7.8萬元的翡翠款。黃女士說，其中的8千元是其它貨物的款項。9月16日下午，她在佛山親自將手鐲打包，交由快遞寄往台灣。當晚22:30，包裹到達佛山鹽步轉運中心。翌日淩晨1:57，包裹在深圳操作中心完成分揀；上午9:14通關；10:48到達台灣關務組。

然而，客戶收到包裹後，卻告訴黃女士包裹是空的，裏面的手鐲不翼而飛，且包裹上用來封箱的膠帶有被劃開的痕跡。

包裹有可疑劃痕。（極目新聞）

物流記錄顯示，9月16日21時前，佛山鹽步轉運中心稱重0.68公斤；9月17日10時57分，抵達台灣關務組時，重量僅剩0.32公斤。短短13小時，包裹重量竟「蒸發」了。但對照前述物流信息，在多個地點之間，未知是哪個環節出問題。

黃女士認為，手鐲在運輸途中遭到了偷竊，於是向警方報案。10月18日，佛山市公安局南海分局的立案告知書顯示，黃女士被盜竊一案，警方認為符合立案條件，已立案偵查。

立案告知書。（極目新聞）

另一方面，因黃女士未投保保價，快遞方初步回應「最多賠800元」。寄件站點負責人向廣東廣播電視台《DV現場》承認，東西確實不見了，是他們的責任，強調內部還在查，到底哪個環節出問題。據指，公司總部已聯繫當地派出所。而對於理賠價值，雙方還在協商中。