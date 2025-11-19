誤將200ml腐蝕劑當飲料一飲而下　深圳57歲男心臟驟停26次

深圳一名57歲男子誤飲200ml腐蝕劑，其後陷入26次心跳驟停，經歷4天ECMO（體外膜肺氧合，是一種人工心肺維生系統）維持生命的生死考驗，最終成功脫險。



深圳57歲男子誤飲200ml大理石拋光劑。（深圳新聞網）

據《深圳新聞網》報道，10月20日凌晨，57歲的高志成（化名）誤將裝載飲料樽中的200ml「大理石拋光劑」一飲而盡，一股灼燒般的劇痛瞬間從他的喉嚨蔓延。據了解，大理石拋光劑，是一種含氟矽酸鹽、氫氟酸等具有劇毒和強腐蝕性的化學品。

當日凌晨5時，高志成被緊急送院搶救，送院時他已陷入休克，其血壓僅59/34mmHg，血鈣嚴重下降（離子鈣0.60mmol/L），並伴有明顯代謝性酸中毒與多器官功能損傷。

入院2小時內，高志成突發反復室顫，在約7小時內發生26次心跳驟停。醫院亦為他實施了26次電除顫及反復心肺復蘇搶救，同時搭配抗心律失常藥物，並快速啟動ECMO置管，以替代患者瀕臨衰竭的心肺功能。

高志成康復出院。（深圳新聞網）

經歷4天ECMO維持生命，高志成的心功能逐漸改善。（深圳新聞網）

經歷4天ECMO維持生命，高志成的心功能逐漸改善，腎功能恢復至正常，ECMO順利撤機，10月29日轉入普通病房；11月2日康復出院，未見明顯神經系統後遺症。

醫生提醒，家庭中的清潔劑等化學品應使用原裝容器並單獨存放，切忌與食品飲料混放；使用後務必立即擰緊樽蓋，並放置在兒童和老人不易拿到或誤認的地方。