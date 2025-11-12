「來旅遊吧，傻子們」！ 河南雞冠洞「白眉大爺」拍片口誤爆紅

11月9日至10日，河南洛陽一位「白眉大爺」在拍攝景區宣傳影片意外走紅。他在介紹雞冠洞景區的特點時一直出現口誤，無辜的反差感令人忍俊不禁，得到了廣大網友們的喜愛。



一句「來旅遊吧，傻子們。」硬生生地讓網友們刷完了整個影片。影片中，一位白髮白眉的大爺站在雞冠洞景區門口，面向鏡頭指着牌匾向網友們介紹。

大爺將「不冷很暖和」說成了「很冷不暖和」（洛陽雞冠洞景區抖音號）

大爺開口一句「傻子們」讓攝影師緊急指導，隨即改口「寶子們」；在溶洞的時候，大爺提到「天然大空調，很冷不暖和」，讓工作人員傻眼，之後改口「不冷很暖和」後，還是能聽見攝影機背後的嘆息聲。28秒的影片，「白眉大爺」頻頻出錯，網友們驚呼：大爺好像把真心話說出來了。

景區工作人員張經理在接受內地媒體採訪時說道：影片中的大爺姓趙，平時同事們稱呼他「老趙」，今年72歲，是附近的居民，對景區很熟悉，兩三個月前，被聘擔任景區環衛工，工作時間他都在景區。

大爺的口誤得到了網友們的戲謔和喜愛（洛陽雞冠洞景區抖音號）

在拍攝過程中，由於年齡的原因，老趙確實會說錯一些詞，他總是謙虛地說「腦子轉不過來」。景區宣傳部門的領導考慮到現在的年輕人很愛玩梗，就將大爺拍攝的影片上傳網絡，截至11日14時10分許，影片點讚量超過50.5萬，轉發量破101萬。

據景區官網，雞冠洞位於河南洛陽欒川縣城西三公里處，屬天然石灰岩溶洞，地質學上稱其為「喀斯特地貌」。現已探明洞長5600米，上下分五層，落差138米。現已開發洞長1800米，觀賞面積23000平方米。洞中四季恆溫18℃，被譽為「自然大空調」。

大爺的一句反向喊話，以一己之力帶火了景區的淡季，不少遊客慕名前來，在景區內尋找大爺合影留念。