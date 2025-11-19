快遞員悲歌！蘇州快遞員因送錯地址遭收件人丈夫殺害　終年30歲

據江西廣播電視台《熱度新聞》報道，蘇州一名中國郵政快遞員在配送過程中因投遞地址偏差與收件人發生衝突，竟被收件人丈夫持刀傷害，經搶救兩日後不治身亡。嫌疑人與快遞員素不相識，僅因配送時效和態度問題引發爭執，目前因故意傷害致人死亡被羈押。



據被害快遞員小李的舅舅表示，被害人小李是中國郵政蘇州某網點快遞配送員，日常負責當地片區的快遞投遞工作。

10月17日晚上7點左右，小李按正常工作流程配送快遞時，因快遞定位顯示存在偏差，將收件人吳女士（化姓）的快遞，投遞至距離吳女士家約幾百米的唯亭金陵西路唯亭二中附近點位。小李發現送錯位置後，多次撥打吳女士的電話想說明情況並溝通後續處理方式，但始終無人接聽。

撥打多次後吳女士丈夫接通電話，由於配送超時吳女士情緒激動從家中趕往現場，見到小李後雙方發生口角。爭執過程中，吳女士丈夫情緒突然失控，拿著刀對小李實施了暴力行兇行為。現場目擊者第一時間撥打了110報警電話和120急救電話。遺憾的是，小李因傷勢過重、失血過多，經急救人員現場搶救無效，當場宣告死亡。

中國郵政。（網絡圖片）

11月19日，知情人士向內媒透露，嫌疑人是故意傷害致人死亡，現在屬於被羈押狀態，案件正逐步處理中。

知情人士稱，逝者確實是中國郵政的快遞員，但屬於第三方聘請，「嫌疑人家裏比較窮，可能無力幫扶，賠償問題還在協商。逝者家屬還要生活，有孩子要養，已幫忙申請了工傷賠償和公司的人道主義補助。」