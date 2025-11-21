2.5億出售珠海總部大樓？ 魅族科技：租期還很長，會一直陪著大家

11月20日，據內媒報道，位於廣東省珠海市高新區唐家灣的一處高端綜合辦公園區正在出售中，發佈人為黃先生，標價2.5億元，總面積約23848.55平方米，單價1.05萬/m²。經查詢後發現該大樓為魅族科技大樓，而聯繫人為黃先生，正好與公司CEO黃章，黃質潘同姓。



經媒體查詢具體地址發現，該定位在百度地圖標記為「魅族科技樓」，掛牌的大樓外觀也和魅族官網的總部大樓外觀相符，只是沒有了魅族Logo和字樣。

58同城上所顯示的售樓信息。

同日下午，有網友對此詢問魅族官方「是要搬新總部了嗎？」，其表示：「不搬，魅族科技大樓租期還很長，會一直陪著大家」。

微博@魅族科技

魅族曾與華為小米競爭國產手機市場 今風光不再

相關資料顯示，魅族科技由黃章創立，成立時間是2003年，起初魅族做的是MP3業務。2008年，魅族開始在智能手機領域投入全部精力，致力開發高端智能手機。2009年，全觸屏智能機魅族M8正式上市，該機奠定了魅族在中國電容式觸摸屏手機的先驅地位。

2022年7月，吉利通過星紀時代收購魅族 79.09% 股權，2023 年底實現 100% 控股，創始人黃章徹底退出。

在2023年3月，星紀魅族集團正式成立，其總部設在武漢，珠海成為四大辦公地點之一，不再具有最核心的地位。2024年魅族高調宣佈All in AI，但原定7月發佈的魅族22系列因高層動盪兩度延期。

今年3月份，有爆料稱星紀魅族啟動組織架構調整，市場部的員工需要隨部門整體遷至深圳進行辦公，否則就需要選擇主動離職。而之所以要去深圳辦公，是因為「珠海跟不上大環境，公司需要找個新的根據地開啟新起點，對標大疆、華為等深圳企業」。