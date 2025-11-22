男子攜「超大號」新疆饢餅上機　空姐臉被覆蓋兩手托舉幫塞行李架

周四（20日），一位來自四川的網友分享了一段影片，分享他在從新疆返回四川的航班上看到一位男乘客攜帶了「超大號」的新疆饢餅。畫面可見，空姐幫忙將這個巨型饢餅放進行李架，場面十分有趣。



畫面顯示，這位乘客的饢餅幾乎可以稱作「巨型饢」，空姐的上半身幾乎被饢餅完全覆蓋，只能用雙手托著來放入行李架。

空姐的臉被饢餅完全覆蓋，只能用雙手托著來放入行李架。（極目新聞）

周五（21日）下午，拍攝者「森森」向內媒透露，這個饢餅和乘客均已安全抵達目的地。看到這個饢餅時，他自己也感到驚訝，並提到川航的空姐在放置饢餅時還特別幫忙，饢餅的香味也撲鼻而來。

在評論區中，許多曾經去過新疆的網友也分享了自己購入的巨型饢餅，甚至有乘客將其背起，稱為「背起行饢」。

據了解，這種大型饢餅名為「庫車大饢」。在新疆200多種不同的饢餅中，庫車大饢被譽為「饢中之王」，其直徑甚至可達半米。

庫車大饢被譽為「饢中之王」，其直徑甚至可達半米。（極目新聞）

不少網友也好奇，這麼大的饢餅是否可以帶上飛機？是否需要托運？

對此，烏魯木齊天山國際機場和喀什國際機場的工作人員回應說，饢餅屬於面食類食品，並不在違禁品之列，確實可以帶上飛機，無需托運。不過，攜帶的尺寸會有限制，具體會依據安檢的規定。一般來說，手提行李的要求是20×40×55厘米（以內），如果饢餅過大超過尺寸限制，乘客可以考慮將其折疊或掰開，這樣可以節省一些空間。