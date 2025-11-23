涉毒藝人直播賣貨被舉報　曾參演《狂飆》飾演毒販

內媒《極目新聞》報道，內地一名曾因吸毒被拘，並參演過《狂飆》的藝人含笑在短影音平台直播賣貨遭到網民舉報。



涉事平台回應稱，針對被有關部門及互聯網平台封殺的劣跡藝人，平台絕不允許其直播賣貨，但不是有違法記錄就完全不能從事互聯網的一些工作。



涉毒藝人直播賣貨。（微博）

涉毒藝人直播賣貨。（微博）

11月22日，內地藝人「含笑」在直播賣貨時被人舉報，他曾經參演《狂飆》，並在劇播後被觀眾發現曾因吸毒被行政拘留。今年8月27日至11月15日，含笑賬號已直播38場，售賣菩提手串、沉香手串、瑪瑙手串等。

涉事平台官方客服回應稱，如果藝人此前因為違法行為已遭到有關部門和互聯網平台封殺，是絕對不允許其進行直播的。「不是有違法記錄就完全不能從事互聯網的一些工作，平台也會有相關的審核。」

韓笑因吸毒被行政拘留。（BTV）

據報道，含笑（本名韓笑），上世紀90年代，曾憑藉歌曲《飛天》走紅。2009年因吸毒被行政拘留，復出後改名韓朴俊又進軍影視圈。

含笑（本名韓笑），上世紀90年代，曾憑藉歌曲《飛天》走紅。（微信公眾號）

飾演《狂飆》毒販惹議

2023年初，含笑出演熱播劇《狂飆》被觀眾發現，劇中毒販「鍾阿四」扮演者竟在現實生活中真是涉毒人員。

《狂飆》劇組曾在其官方微博發佈聲明稱，該名演員以「韓朴俊」的名義進行了簡歷投遞，且有較多演出經歷，在近10年內有超過10部影視劇播出，遂同意其作為特約演員出演。劇組將涉及該演員的相關片段進行修改刪除。

飾演《狂飆》毒販惹議。（截圖）

《狂飆》劇組聲明。（微博）

含笑本人也發文致歉稱「錯了就是錯了，就算當時因為頸椎疼痛難忍，加之對新型毒品的認知不清，導致誤食，為此我接受了治安行政拘留數日的處罰。」