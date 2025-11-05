黃明志涉謝侑芯命案　凌晨現身警局　遭扣押6天協助調查

大馬歌手黃明志因涉台灣31歲網紅「護理系女神」謝侑芯在酒店猝逝案，引發廣泛關注。據馬媒《星洲日報》報道，馬來西亞吉隆坡警方周二（4日）將全案改以「謀殺」方向調查，黃明志在律師陪同下在今日（5日）凌晨現身警局協助調查，警方已獲法庭批准，從今日起扣押黃明志6天，以協助調查這宗命案。



黃明志於11月5日凌晨於社交平台上載短片。

黃明志的代表律師鄭清豐向媒體表示，警方原申請扣押黃明志7天，但經他爭取後，最終允許扣押6天，「這起案件已經發生了14天，警方不能延扣他（黃明志）那麼多天」。

吉隆坡總警長拿督法迪爾指出，這宗命案原是從猝死角度展開調查，但隨著調查過程中有新發現，因此重新將此案定性為謀殺案。

馬媒：凌晨由友人陪同抵警局 下車後自拍

周三（5日）凌晨，黃明志於其社交平台發帖稱，剛從馬來西亞新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案及報到。

他在文中表示，現在已經抵達警局了，接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬個交代。他強調：「我不會逃，之前7次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

他並上載其自拍影片，只見他背後車水馬龍，應是在相當熱鬧的街邊，而黃明志戴著灰色毛帽和黑色口罩，氣色看來與以往沒有相差太多，但神色略顯疲倦。

黃明志案發後被馬來西亞警方拘捕。

黃明志在社交平台稱已抵達警局助查。

警方從黃明志身上搜出9顆藍色藥丸。

據早前報道，案件於10月22日下午1時40分，在吉隆坡一間五星級高級酒店客房內被揭發。事發時黃明志在現場，且他被搜出9顆疑為「搖頭丸」的藍色藥丸，總重量為5.12克。

當地警方對黃明志進行尿檢，顯示他對安非他命、氯胺酮、大麻及冰毒均呈陽性反應。

黃明志。

黃明志。

「護理系女神」謝侑芯。

不過，黃明志面對擁毒和濫用毒品的指控時，否認有罪，隨後繳付8000令吉（約1.5萬港幣）保釋金，獲保釋外出；此案將於12月18日過堂。