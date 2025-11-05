黃明志涉謝侑芯命案 凌晨現身警局 遭扣押6天協助調查
撰文：朱加樟
出版：更新：
大馬歌手黃明志因涉台灣31歲網紅「護理系女神」謝侑芯在酒店猝逝案，引發廣泛關注。據馬媒《星洲日報》報道，馬來西亞吉隆坡警方周二（4日）將全案改以「謀殺」方向調查，黃明志在律師陪同下在今日（5日）凌晨現身警局協助調查，警方已獲法庭批准，從今日起扣押黃明志6天，以協助調查這宗命案。
黃明志的代表律師鄭清豐向媒體表示，警方原申請扣押黃明志7天，但經他爭取後，最終允許扣押6天，「這起案件已經發生了14天，警方不能延扣他（黃明志）那麼多天」。
吉隆坡總警長拿督法迪爾指出，這宗命案原是從猝死角度展開調查，但隨著調查過程中有新發現，因此重新將此案定性為謀殺案。
馬媒：凌晨由友人陪同抵警局 下車後自拍
周三（5日）凌晨，黃明志於其社交平台發帖稱，剛從馬來西亞新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案及報到。
他在文中表示，現在已經抵達警局了，接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬個交代。他強調：「我不會逃，之前7次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」
他並上載其自拍影片，只見他背後車水馬龍，應是在相當熱鬧的街邊，而黃明志戴著灰色毛帽和黑色口罩，氣色看來與以往沒有相差太多，但神色略顯疲倦。
據早前報道，案件於10月22日下午1時40分，在吉隆坡一間五星級高級酒店客房內被揭發。事發時黃明志在現場，且他被搜出9顆疑為「搖頭丸」的藍色藥丸，總重量為5.12克。
當地警方對黃明志進行尿檢，顯示他對安非他命、氯胺酮、大麻及冰毒均呈陽性反應。
+30
不過，黃明志面對擁毒和濫用毒品的指控時，否認有罪，隨後繳付8000令吉（約1.5萬港幣）保釋金，獲保釋外出；此案將於12月18日過堂。
黃明志涉謝侑芯猝逝案 大馬警方改以謀殺調查 研判「已經潛逃」謝侑芯謀殺案｜黃明志失聯「關掉手機」仍未離境 警展開逮捕行動謝侑芯猝死改朝「謀殺案」調查 馬來西亞警方證實：將扣查黃明志黃明志捲謝侑芯猝逝案│被捕押返警局照片曝光！9粒藍色藥丸現真身黃明志謝侑芯案｜性感網紅靠「露」上位 5年吸60萬粉絲生財有道