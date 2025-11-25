飾日本軍官在華走紅25年　矢野浩二：「支持一個中國」是肺腑之言

日本首相高市早苗在日前發表涉台言論後令中日兩國矛盾持續升級。長年在華發展的日本藝人、曾多次在影視劇中出演基本軍官的矢野浩二發表微博表示，永遠支持一個中國。近日，他以中國名字「浩歌」接受內地官媒《環球時報》專訪時再次強調，「『永遠支持一個中國』是我發自肺腑的心裏話。」至於可能在日本國內遇到的壓力，他表示，「即使有，也不會後悔」，「當看到有人攻擊中國時，我很難沉默。」



矢野浩二在採訪時解釋，自己當時發微博並不是出於「立場」或「表態」的考慮，而是一種很自然、很真實的心境。「在中國生活、工作了25年，這里有我的家人和朋友，我對這里的一切都非常熟悉和喜愛，那條微博也只是有感而發。」是發自肺腑的心裡話。

他回憶自己2000年剛到中國還不會說中文的日子，是身邊的每個人用最溫柔的方式接納了他，在中國感受到的「人情味」讓他留在中國25年，這期間，他所的到的每一步幫助、每一份善意都來自中國的朋友。

矢野浩二說，「我是外國人，但不是外人」甚至覺得有時他就是中國人，中國也並非只是「第二故鄉」，而是超越故鄉的存在。「所以，當我寫下『永遠支持一個中國』時，是一種最自然、最真誠的情感流露。因為這一切，早已融進了我的生命。」

對於是否擔心發微博後會遭到來自日本右翼的網絡暴力或其他壓力，矢野浩二稱，對自己的影響不大，也並不後悔，因為每句話都是自己的真心感受。相反，中國網民的留言則讓他非常感動，每當遇到誤解或困難的時候，中國網民的留言就像光亮，他說「語言有時會讓人產生隔閡，但真心是能跨越國界的。」

也正因此，不論是這次在微博發聲，還是西方品牌抵制新疆棉花，矢野浩二都公開為中國發聲，他也在西藏地震時親自運送物資到災區。他說，作為這裏的一員，守護這裏是他分內的事。這些觀點也並非「表態」，而是「回聲」，他說，因為在這片土地上，聽見太多溫暖的聲音，現在他也要回應一句：「謝謝你，中國。我永遠愛你。」

矢野浩二生於1970年1月21日，出生於日本東大阪市，是少數在中國大陸發展順利的日本藝人，曾在各種影視劇中出演日本軍官，包括《小兵張嘎》裏的軍官齋藤、《鐵道遊擊隊》中的日本軍官岡村、《烈火金剛》中的毛利大佐等。

中國民眾對他「矢野浩二」的日文名字十分熟悉，但在2022年，他還是毅然為自己取了中文名「浩歌」，他表示，中國人的名字往往兩三個字，簡潔又有力量，這個名字更像是一首歌，一種情感，是一個完整的自己，「中國的我」。他在日本也堅持使用「浩歌」，即使對於日本人發言有些難度，但他仍希望讓日本觀眾聽到「中國的聲音」，用自己的方式讓跟多日本人看到真實的中國。