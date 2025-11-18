曾多次在影視劇出演日本軍官　演員矢野浩二：永遠支持一個中國

近期，日本首相高市早苗涉台言論令中日兩國矛盾持續升級，外交部等部門連發預警，提醒民眾謹慎赴日；內地航司、旅遊業也迎來退票潮。解放軍報更發文正告，若無力介入台海，日本全國或淪為戰場。周二（18日），長年在中國發展的日本演員矢野浩二在微博發文，表示永遠支持一個中國。



矢野浩二寫道：「二十五年前，我一個人來到中國。從最初的陌生，到如今的溫暖，是這片土地給了我事業、友情、人生的意義。中國，不只是我的第二故鄉，更是讓我重新認識‘家’的地方。在這里，我有兄弟，有家人，有浩家人的愛和陪伴與支持，我永遠珍惜這一切，也永遠支持一個中國，我永遠愛你們。」

矢野浩二在微博發文，表示永遠支持一個中國。（微博@浩歌KOJI）

矢野浩二生於1970年1月21日，中文名浩歌，出生於日本東大阪市，是少數在中國大陸發展順利的日本藝人，曾在各種影視劇中出演日本軍官，包括《小兵張嘎》裏的軍官齋藤、《鐵道遊擊隊》中的日本軍官岡村、《烈火金剛》中的毛利大佐等。

矢野浩二是少數在中國大陸發展順利的日本藝人。（搜狐）

矢野浩二曾在各種影視劇中出演日本軍官。（劇照）

2008年中國大陸脫口秀節目《天天向上》播出，矢野將演藝觸角擴展至娛樂節目。2008年至2012年有多部戲劇演出，並在2012年《盛宴》中扮演胡凡，這是首次扮演中國人的角色。2013年，參加日本電視台的電視劇《金田一少年之事件簿～香港九龍財寶殺人事件～》，扮演香港商人「張永福」。

同日，日本歌手美依禮芽也在微博發文稱：「永遠支持一個中國」；「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人--我永遠支持一個中國」。

同事，美依禮芽在微博發文稱：「永遠支持一個中國」。（微博@MARiA_GARNiDELiA）

美依禮芽代表作《極樂淨土》在內地爆紅後，曾於2023年參與《乘風破浪的姐姐》綜藝錄製，多次表達對中國的喜愛。