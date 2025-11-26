北京壽司郎迫爆要排5個鐘　黃牛推交換模式：畀錢仲要幫手拎新籌

中日關係交惡，但無阻消費者到壽司郎門店用餐的熱情。近日北京有網民稱，北京壽司郎門店竟出現黃牛通過「交換模式」牟利現象：顧客需要先花數十元人民幣從黃牛處購買一個籌號，到店後需再新取兩個籌號交予黃牛作為交換。



據內媒《極目新聞》報道，11月23日，北京一名網民發帖稱，自己準備去一家壽司郎門店就餐，因為周末不開放線上預約，於是從一個平台從黃牛處花費38.88元（人民幣，下同）買了一個籌號，還被要求到店後新取兩個號碼交予黃牛作為「交換」。

該網民接受採訪時指出，這種模式使黃牛無需到店即可持續獲取新籌號，實現「無本萬利」，而普通顧客若不買籌號，下午2時取籌可能需等到晚上7時才能用餐。

內媒記者在該帖評論區發現，已有不少顧客進行過這種「交換模式」。消費者李女士（化名）稱，她近日花費36.66元向黃牛購買籌號，現場又取了籌號，再到指定地方用新籌交換黃牛手中的舊籌。她換得的號碼為230號，而當時現場已排至600多號，若不買黃牛籌就需要等待近400桌。

李女士稱，如果不參加「交換模式」而直接購買黃牛籌，費用為50元一個籌。

另外，內地壽司郎小程序顯示，北京門店「11月24日至12月23日」可預約的用餐時間均顯示「已約滿」，被網民稱為「北京最難排的店」。

「11月24日至12月23日」可預約的用餐時間均顯示「已約滿」（極目新聞）

報道指，發帖者收到了黃牛商家警告，認為對店舖構成嚴重侵權，將採取法律手段行使權利。目前，該店舖在平台上的相關商品連結已顯示「賣掉了」。

11月24日，北京門店壽司郎工作人員稱，這種「交換模式」每天都會發生，工作人員一旦發現會及時制止。壽司郎在官方社交帳號回應：只接受現場紙質取籌、本人小程序取籌，截圖和分享頁面無效，每位顧客每次消費限取一次籌。