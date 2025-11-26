賴清德稱台人「有錢又有閒」看演唱會　藍營批評：何不食肉糜翻版

韓國女團TWICE日前在高雄舉辦演唱會，台灣地區領導人賴清德表示，台灣經濟進步，有許多人不僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票觀賞。

賴清德的言論引發輿論炮轟失言，國民黨青年部前主任陳冠安批評，賴清德的說法是當代晉惠帝，根本何不食肉糜翻版。



台灣媒體報道，陳冠安評論稱，賴清德真是「綠惠帝」，根本是「何不食肉糜」翻版。他列舉數據表示，台灣民眾儲蓄率已連續4年減少，2021年到2024年從25.23%下滑到23.73%。消費傾向從78.73%下降到76.27%，2024年的平均住宅坪數也創下2000年以來新低紀錄。

陳冠安稱，「民眾越來越窮，但有閒了嗎？賴清德同樣錯得離譜」。他指出，根據台勞動部門數據，2024年每人每月平均工時達169.2小時，創6年新高，而每人每月加班工時8.5小時，更是10年最高，消費率減少、儲蓄率降低、居住空間變小、勞動工時增加，才是台灣民眾的現狀。

國民黨青年部前主任陳冠安批評，賴清德的說法是當代晉惠帝，根本何不食肉糜翻版。（Facebook@陳冠安）

民眾黨主席黃國昌表示，希望提醒賴清德注意，有更多是繳不起房租、成不了家、養不了小孩的年輕人，高工時、低薪、月光族早就是常態，恐怕不是賴清德所講的有錢有閒，他的認知只反應出他跟一般的庶民生活、離年輕族群愈來愈遙遠。

前民代郭正亮也批評賴清德引喻失當，基本面都不看，脫節了。他認為，現在經濟真的不太好，除了高科技的供應鏈之外，其他產業都很苦。

台灣網紅「館長」陳之漢則反問道，「有錢又有閒，我怎麽不知道？奇怪了，股市不是掉得亂七八糟？只知道大家罵得要死，房子那麽貴、物價又高、少子化嚴重，一大堆工廠因為關稅沒了、一大堆人工作丟了，怎麽會有錢又有閒？」

台灣網紅「館長」陳之漢。（YouTube@館長惡名昭彰）

有Facebook專頁發文直言，賴清德的說法看似輕鬆，卻完全無視房價、工時、薪資停滯等沉重現實，脫離現實到可怕的地步。比起賴清德，韓國瑜的金句「莫忘世上苦人多」到現在都還貼近老百姓。

有網民表示，「宮廷內怎知世上苦人多」「人民生活痛苦指數你可知道！有錢有閒？薪水追不上物價」「古書中晉惠帝，原以為是後人誣蔑，現在終於知道其可能了！」。還有人結合自身經歷質疑，「就是一直得不到工作啊！請問一下，失業一年的台灣人真的有錢有閒去看這些明星的表演嗎？銀行賬戶只剩一千多新台幣的人，是要怎麽追星看表演？」

有台灣媒體以網絡投票調查台灣民眾觀看演唱會的頻率，參與投票的3.18萬人之中，有64.8%表示沒看過。

賴清德。（Facebook@賴清德）

《中時新聞網》評論認為，真正能花錢買票入場的仍是少數。統計數據顯示，台灣地區員工低於平均薪資水平的比例高達69.77%，貧富差距拉大，民進黨當局卻不知世上苦人仍多。評論並指出，台灣影視圈缺乏企業支持，拿民進黨當局補助還要看「顏色」，卻還在強調「本土性」畫地自限，甚至以有色眼光看待到大陸發展的藝人，阻礙兩岸交流，顯然目光如豆。