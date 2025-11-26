上海地鐵成南亞餐廳影片瘋傳　多人吃手抓餅還互相分享惹議

近日，一位上海網民發布影片，表示他在上海地鐵車廂內看到一群外籍人士吃手抓餡餅。影片中可見，大概6位外籍南亞裔深膚色人士一手拿著一次性紙盤，一手抓起食物放入口中，還有人直接向對座的友人分享食物，好像在餐廳聚餐一樣。



上海地鐵車廂內有數名外籍人士坐在位子上吃餡餅（圖片來源：微博@勝利主義章北海）

這段14秒的影片在網上曝光後，立刻引來不少網民圍觀，甚至一度衝上微博熱搜。有人生氣這些外籍人士無視地鐵規則，隨意飲食。同時也有人追問「公共車廂的規則，到底該怎麼遵守？」

據《上海市軌道交通管理條例》規定，在軌道交通車站付費區、列車車廂內飲食，違反者可處警告或者人民幣五十元以上五百元以下罰款。

11月26日，上海地鐵客服回覆內媒《大象新聞》，指地鐵有規定，一律不准在車廂內吃東西。工作人員稱，已經記錄下了影片內容，將向上回饋，「我這邊已經受理了，相關部門會儘快答覆。」

深圳地鐵車廂內，有乘客看到南亞裔人士在吃手抓飯 （圖片來源：微博@向陽視頻）

除了上海地鐵，深圳地鐵也發生過南亞裔人士在車廂內進食事件。今年10月，一名網民在網上發文並貼出照片，指深圳地鐵三號線看到一群外籍人士，他們在車廂內肆無忌憚用手抓飯吃，期間將手往身上擦，之後又用手去抓扶手，非常不衛生。而當時地鐵巡查人員目睹這一幕，並未有出言阻止。