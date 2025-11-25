中國暫停進口日本水產品　印度水產品趁機「替補上位」？

日本首相高市早苗本月初發表「台灣有事」論引發中國打出「組合拳」反制，包括在11月19日暫停恢復不到半個月的日本水產品進口。



中國自2023年因福島核廢水倒入近海而全面封禁日本海鮮，直至今年6月底才對日本37個地區解封。11月5日，首批六噸的北海道冷凍扇貝已運往中國。不料禁令來得突然，CCTV國際時訊20日引述日本政府人士報道，這些扇貝仍未通關。



印度水產品躍躍欲試取代日本水產品市場。（網絡圖片）

中國在2022年曾消耗日本超過22%水產品出口，因此龐大的市場空缺立馬讓別國投資者嗅到巨大商機。

綜合路透社和《今日印度》報道，中國禁令的消息19日一出，印度水產出口商的股價同日大漲達11%。養蝦頭部企業Avanti Feeds股價收漲約10%，創兩個多月來最大單日漲幅；今年4月宣佈計劃增加對中國等市場的出口的Coastal Corporation，股價躍升5%。

2024年，印度全球水產品出口總額達74億美元（96億新元），其中蝦佔40%。

報道指出，沒了日本水產品的中國市場，可能轉向包括印度在內的其他供應國。這對於因美國關稅大錘極限承壓的印度水產行業，無異於一根救命稻草。

今年8月底，為施壓印度不顧制裁持續購買俄羅斯石油，美國總統特朗普對印度進口商品加徵25%的關稅。據《新印度快報》報道，受影響最嚴重的包括水產品行業，面臨總計59.73%的最高關稅。

作為印度水產品最大進口國，美國主要零售商沃爾瑪和克羅格等連鎖店都靠它供貨，因此本輪新增關稅導致大額訂單被取消。印度商務部數據顯示，10月對美水產品出口同比下降近9%。

Geojit金融服務公司分析師安德魯說，因關稅壓制出貨量，印度水產品企業一直在尋求出口市場多元化，任何新商機對行業都是利好消息。

有印度出口商已表明，打算趁機擴大對中國市場的出口，以降低對美國單一市場的依賴。

中國網民大範圍抵制 稱「日本剛走結果來了個更狠的」

然而，印度水產商家躍躍欲試分羹中國市場的消息，在中國互聯網上炸開了鍋。網民聯想到印度食安問題和恆河水質而感到驚恐，微博上出現「便宜30%的印度水產你敢吃嗎」詞條，一度登上熱搜榜首，閱讀量近3400萬。

據鳳凰網報道，儘管印度水產比中國國產海鮮出塘價便宜30%，但超過八成網民對印度水產持保留態度，主要原因是恆河水質堪憂，部分河段大腸桿菌含量超標30倍。

報道也指出，印度中小養殖戶佔比70%，卻無力承擔水質淨化設備；加工衛生隱患頻發，2022年有35家印度企業因衛生問題被暫停對華出口。此外，印度冷鏈物流體系薄弱，港口裝卸效率低，集裝箱滯留七天，生鮮損耗率達35%，新鮮度堪憂。

南美白蝦是印度最大的養殖品種，是美國和日本市場進口白蝦的最大出口國。（網絡圖片）

有網民直言「吃日本核食是慢慢死，吃印度海鮮是馬上死」「核輻射和大腸桿菌，非得選一個嗎？」甚至有人得知消息後馬上去當地超市查看，表示還好售賣的蝦沒有印度的，並稱以後不標明產地的、帶蝦的速凍食品和現做菜品都不會買。

其實，中國網民的擔憂並非空穴來風。印度蝦因含有硝基呋喃等違禁抗生素，長期以來困擾歐盟和美國市場。據美國南方蝦業聯盟統計，2024年美國食品藥品監督管理局因違禁抗生素而叫停進口的蝦達2016年以來新高，違禁蝦的最大來源國就是印度。

過去13年來，歐盟食品和飼料快速預警系統針對進口蝦測出違禁抗生素的預警，主要也是針對印度。英國海產資訊平台Undercurrent News今年9月報道，如果印度蝦的抗生素問題遲遲無法解決，歐盟進口商明年初或轉向其他供應國採購。

印度水產品長期因含有違禁抗生素等食安問題引發美國和歐盟等進口市場的擔憂。圖為印度一港口剛打撈上來的魚蝦。（印亞新聞社）

即便如此，印度龐大且低廉的勞動力，加之廣闊海域和溫暖氣候，讓它保持全球主要水產品出口國之一的地位。《經濟時報》5月引述官方數據報道，印度已成為全球第四大水產品出口國，在2024／25財年向130個國家出口海產，數量達16.85萬噸。

中國近年一直是印度水產第二大進口國

鮮為人知的是，在大量進口印度水產品的國家中，排在美國後面、位居第二的就是中國。印度水產品也早就在中國市場佔據一席之地。

2021年12月，一篇發表在《巴基斯坦農業科學雜誌》的論文分析印度截至2018年的進出口數據時指出，中國已是印度水產品的第二大出口市場，表明這一趨勢在那時已基本確立。

印度工商部2023年發佈的數據顯示，2022／23財年，印度向中國出口水產品同比增長51.9%，共計40.5萬噸水產品價值15.08億美元，中國坐實印度水產品第二大出口國地位。去年，中國從印度進口約11.5億美元的水產品，進口量依舊僅次於美國。

國際貿易平台The Dollar Business數據顯示，過去一年，全球第二大印度水產品進口商是浙江義烏中國小商品城進出口有限公司，它的合作夥伴包括拼多多、天貓等中國電商平台。

印度將此次中國對日本的水產品禁運視為絕佳的機會。（網絡圖片）

在電商平台京東上，也有不少「活凍黑虎蝦」進口自印度。不過，商家在大篇宣傳中一般都未透露原產地，僅是強調產品為進口，肉質新鮮緊實。

電商平台京東上，有不少冷凍黑虎蝦進口自印度，但商家在宣傳資料中一般不提及產地，僅說是進口產品且新鮮冷凍。（網頁截圖）

也許不少消費者沒怎麼注意到原產地為印度這個細節，上述黑虎蝦大都全網熱銷、千人回購，如潮的好評也多提及產品的品牌，僅有零星差評提到「產地居然是印度」。

不過，有分析指出，日本水產品禁令在中國留下的缺口，印度不見得能補上。

2025年11月22日，日本首相高市早苗出席於南非約翰內斯堡舉行的G20領導人峰會。（Reuters）

作為全球最大的水產品消費國，中國每年進口的海鮮數量龐大，來源也較為多元。據中國海關統計，今年前九個月，中國水海產品及製品進口額最高的國家為厄瓜多爾，其次是俄羅斯和越南，印度僅排第七，算不上主要進口來源國。

其次，印度出口和水產品與日本種類有很大不同。據第一財經、《時代周報》等媒體報道，日本輸華的水產品「主力」是扇貝，其他包括海參和金槍魚等，主要用於高端餐飲。

中國此前從日本進口的水產品主要是扇貝，其他包括海參、金槍魚和蟹類，主要用於高端餐飲。（海峽時報）

而印度主要向中國出口的是冷凍蝦和魚，面向的是大眾消費，主打數量和性價比。兩者存在錯位，看上去很難對號入座。

也有網民指出，中國作為全球最大的水產養殖國，特別是白蝦養殖領域技術更迭快、國內消費路途短又新鮮，極具競爭力。因此，印度商家想要分到更多中國市場份額，估計要在保證食安的前提下打價格戰，這對於已遭受關稅重創的印度水產業並非易事。

中國是全球最大的水產養殖國，在多個地區設有海洋牧場，海洋漁業大省山東目前已建成139處省級以上海洋牧場，形成了從養殖、捕撈到精深加工全產業鏈條。圖為山東日照美佳集團的工作人員將養殖的甜蝦裝盤。（新華社）

雖然一時的市場反應令行業振奮，巨大的中國市場需求也充滿商機，但印度水產業者面臨的挑戰不容小覷。中國一紙禁令下，日本已再度出局，這對於印度企業而言究竟只是一時的利好還是長期的分紅，還要看它的食物品質是否過關、價格是否合理，以及能否打破偏見讓中國消費者吃著也放心。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

