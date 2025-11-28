福建居民樓火災濃煙封樓阻逃生通道　民警樓頂拋繩救4樓被困母女

近日，福建南平的一棟居民樓突發火災，濃煙滾滾阻斷了逃生通道，4樓一對母女被困，民警先從樓頂拋下繩索將女童拉至安全區域，隨後破門而入背出了女童母親。



據《上游新聞》報道，11月21日，有網民在社交平台上傳了一段視頻。畫面顯示，在福建南平，一棟居民樓突發火災，或是燒到了電路，現場火勢較大，濃煙滾滾，呈現「噼里啪啦的火花聲」。

民警從樓頂拋下繩索將女童拉至安全區域（上游新聞）

四樓有一對母女被困，逃生通道被火勢阻斷，情況危急。民警趕到現場後，考慮到現場情況複雜，於是先從頂樓拋下繩索，女童母親將孩子系在繩上，三位民警合力將其拉至安全區域。隨後兩名佩戴消防面罩的工作人員破門而入，將女童母親背出火災現場，兩人並無大礙。

現場火勢較大，濃煙滾滾（上游新聞）

有群眾在評論區留言，為了救人，自己的被套被徵用了。目擊者稱救援場面如電影情節般驚心動魄。救人民警表示，火災現場濃煙密佈極具危險，救人是職責所在。目前，起火原因仍在調查中。